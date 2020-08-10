Польща змінила правила перетину кордону для українців на час карантину

Польща скасувала 14-денний карантин для пасажирів авіарейсів з України.

Як повідомляється на офіційному сайті посольства України в Польщі, пасажирів повітряних суден, які здійснюють міжнародний переліт до Польщі з аеропорту, розташованого на території України, звільнено від обов'язку перебування на карантині.

Крім того, від обов'язку перебування на карантині після в’їзду на територію Польщі звільнено водіїв та членів екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, осіб, які здобувають освіту у Польщі, працівників дипломатичних та консульських установ тощо.

Список категорій громадян України, яким дозволений в'їзд до Польщі, не змінився з 3 серпня.

Зокрема, право на в'їзд мають громадяни України, які є подружжям або дітьми громадян Польщі, або перебувають під постійною опікою громадян Польщі; мають Карту поляка; мають право на постійне або тимчасове проживання на території країни тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL: