Головна Новини
25 січня • оновлено в 14:31
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Польща зажадала у Росії компенсацію за Другу світову

5.2т
Читати матеріал російською

Росія, як і Німеччина, зобов'язана заплатити Польщі компенсацію за збиток у Другій світовій війні.

Про це заявив лідер правлячої партії Польщі Ярослав Качинський в інтерв'ю таблоїду BILD, передають РІА Новини.

При цьому Качинський наголосив, що Німеччину і Росію не можна порівнювати через "різний" уряд.

Новини
"Заборонено за законом!" У Польщі розгорівся скандал через ОУН-УПА

"У Берліні сидить демократично обраний уряд, там діють закон і мораль. Про Росію припустити такого не можна. Ви маєте рацію: Росія теж повинна платити. Але я не вірю, що наше покоління доживе ще до того, що Москва прийме свою відповідальність", – сказав він.

Ярослав Качинський

Ярослав Качинський

liga.net

Він додав, що вимоги Польщі в цьому питанні "не мають терміну давності".

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Росії призначили несподіваного винуватця "кровної війни" з Польщею.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Карина Бондаренко
Особа
Ярослав Качинський
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
11
22
Смішно
18
Цікаво
0
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Не пора ли ему к братику?)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Александрович Валера
Александрович Валера
Ещё одни ждуны -халявщики
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Odessa Max
Odessa Max
Для начала пусть поляки готовятся заплатить за освобождение их территорий отнемецко- фашистского режима, потом выплатить и отдать территории, оккупированные у Чехословакии (Тешинская область), а вот тогда можно поговорить о каких-то выплатах по пакту Молотова-Риббентропа
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Odessa Max, Ну москалям придется тогда заплатить Германии за аннексированный Кеннигсберг, Украине за Крым, Донбасс, Кубань, Белогородскую, Ростовскую и Курскую области, Финам за Корелию, Белорусам за Смоленск и Брянскую области, Кавказу всю жизнь платить придется, не говоря уже за Поволжье (Татарстан, Башкирия, Удмуртия и др.). Дальний Восток, Сибирь и Забайкалье нужно просто вернуть Китаю, он деньги не примет, ну за одно Японии Сахалин, Камчатку и Курилы. Останется у вас Московское царство образца 17 века. И на последок вопрос: класно платить мзду Чечне каждый год по $5 миллиардов? Из ваших карманов платят, кокошникоголовые!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги