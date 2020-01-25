Польща зажадала у Росії компенсацію за Другу світову

Росія, як і Німеччина, зобов'язана заплатити Польщі компенсацію за збиток у Другій світовій війні.

Про це заявив лідер правлячої партії Польщі Ярослав Качинський в інтерв'ю таблоїду BILD, передають РІА Новини.

При цьому Качинський наголосив, що Німеччину і Росію не можна порівнювати через "різний" уряд.

"У Берліні сидить демократично обраний уряд, там діють закон і мораль. Про Росію припустити такого не можна. Ви маєте рацію: Росія теж повинна платити. Але я не вірю, що наше покоління доживе ще до того, що Москва прийме свою відповідальність", – сказав він.

Ярослав Качинський liga.net

Він додав, що вимоги Польщі в цьому питанні "не мають терміну давності".

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Росії призначили несподіваного винуватця "кровної війни" з Польщею.

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