Польща прийняла Закон про введення податку на виведений капітал з 01.01.2021 року

Поки український бізнес шостий рік чекає хоч в якому-небудь вигляді виконання обіцянки про реформування податку на прибуток і введення податку на виведений капітал, Польща за сім місяців розробила і прийняла як Закон так званий естонський CIT (estoński CIT).

Нагадаю історію питання. У червні поточного року прем'єр-міністр представив суспільству концепцію "естонського рішення" з податку на прибуток, Міністерство фінансів вже з 31 липня відкрило громадське обговорення тексту поправок до закону про корпоративний податок. Восени пройшли навчальні семінари для бізнесу, а 30 листопада президент уже підписав відповідний Закон.

Згідно з ним малі і середні компанії отримують альтернативну модель оподаткування прибутку, яка пропонує оподаткування податком лише розподіленого прибутку – немає податку і податкових декларацій, поки прибуток залишається в компанії. Режимом зможуть скористатися компанії з річним оборотом до 100 млн злотих (аналог 767,3 млн грн) і які одночасно:

– не мають частки в інших компаніях;

– дають роботу не менше трьох найманим працівникам;

– засновники/акціонери тільки фізичні особи;

– пасивні доходи не перевищують доходів від операційної діяльності (менше 50%);

– дотримуються один з двох нормативів приросту капітальних витрат на виробництво/покупку основних засобів (зазначена норма змушує інвестувати частину податку, залишеного державою в розпорядженні підприємств): або приріст витрат на 15% протягом двох років, але не менше 20 тис злотих (153, 5 тис грн), або + 33% протягом чотирьох років, але не менше 50 тис злотих (383,7 тис грн).

Новий податковий режим буде діяти 4 роки з можливістю продовження. Особливо відзначу, що поріг річного обороту був збільшений удвічі (з 50 до 100 млн злотих) за результатами проведення громадських консультацій з бізнесом.

За оцінками Міністерства фінансів, завдяки нововведенню, малі та середні підприємства в наступному році зможуть "заощадити" на податок близько 5,6 млрд злотих (43 млрд грн), а це додаткова подушка безпеки в наш неспокійний час.

Для тих, хто не зважиться скористатися новими нормами і залишиться на класичному податку на прибуток, для малих компаній зі зниженою 9%-вої ставки податку, передбачено підняття порогу річного обороту з 1,2 до 2 млн євро, що додатково залишить в кишенях платників податків близько 400 млн злотих (понад 3 млрд гривень).

Як просто, коли є бажання і воля щось змінювати в своїй країні.

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