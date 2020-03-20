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20 березня • оновлено в 21:25
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Польща ввела режим епідемії через коронавірус

2.7т
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Уряд Польщі ввів у країні режим епідемії через ситуацію із поширенням коронавірусу COVID-19.

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Про це на брифінгу в п'ятницю у Варшаві заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецкий. Його слова цитує "Польське Радіо".

"Ми вводимо режим епідемії", – коротко сказав чиновник.

Польща ввела режим епідемії через коронавірус

За словами польського прем'єра, це рішення дає владі нові можливості для боротьби з поширенням коронавірусу в країні, проте водночас воно передбачає й певні зобов'язання. Зокрема, в навчальних закладах на території Польщі було призупинено навчальний процес.

Моравецкий також закликав співвітчизників дотримуватися запобіжних заходів. Він підкреслив, що в найближчі тижні до великодніх свят "повинні бути тижнями повної дисципліни".

"Думки про те, що мене це не стосується – це думки чужі", – додав прем'єр.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутат Європейського парламенту від Польщі Адам Ярубас заразився коронавірусом. Це перший випадок серед європарламентаріїв.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Матеуш Моравецький
Місце
Польща
Тег
вірус
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