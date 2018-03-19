Польща вишле російських дипломатів - ЗМІ

Польща слідом за Великобританією може вислати з країни російських дипломатів.
Як пише Gazeta Prawna, таким чином Варшава хоче висловити свою солідарність з Лондоном.
Зокрема, Польща розглядає можливість введення санкцій проти Росії у зв'язку зі справою екс-шпигуна Сергія Скрипаля, передає "ЕП".
Крім висилки дипломатів, Польща може ввести й інші санкції, спрямовані проти російської економічної діяльності та оточення Володимира Путіна.
Обговорення введення санкцій триває з минулого тижня, але рішення відкладали до отримання результатів виборів у РФ.
Також рішення про санкції буде залежати і від зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі 19 березня.
З точки зору польського уряду, кращим сценарієм є спільні дії проти РФ на рівні ЄС. Втім, Польща готова відреагувати і самостійними санкціями проти Росії.
Як повідомляв "Обозреватель", прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Росія, швидше за все, стоїть за отруєнням російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля.
Раніше також були знайдені докази нахабної брехні офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, яка заявила, що Росія не має відношення до хімічної зброї, якою отруїли Скрипаля.
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