Польща вишле дипломатів РФ: у Москві огризнулись

Намір Польщі вислати російських дипломатів на знак солідарності з Великобританією через отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля - це щось нове в міжнародній практиці, і навряд чи Варшава піде на такий крок.

Про це заявив член міжнародного комітету Ради Федерації Сергій Цеков, зазначивши, що "Польща завжди вороже ставилася до Росії, особливо після розпаду СРСР".

"Але те, що вони пропонують, це щось нове в міжнародній дипломатії та практиці", - зазначив Цеков, передає РІА Новини.

На його думку, подібні заяви характеризують настрої в політичній верхівці Польщі, їхніми вчинками рухає чисто негативне людське ставлення до Росії, а "серйозних, обґрунтованих причин для подібних рішень немає".

Він також не виключив, що "може так статися, що найбільші претензії будуть пред'явлені саме до Великобританії, яка не в змозі забезпечити безпеку іноземних громадян, які проживають на її території".

"У цілому ж я сумніваюся, що Польща реально піде на такі кроки по відношенню до Росії", - сказав Цеков.

Як повідомляв "Обозреватель", прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Росія, швидше за все, стоїть за отруєнням російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля.

Раніше також були знайдені докази нахабної брехні офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, яка заявила, що Росія не має відношення до хімічної зброї, якою отруїли Скрипаля.