Польща вирішила вийти з карантину: що запрацює першим

Перші випадки коронавірусу в Україні та Польщі були діагностовані практично водночас – на початку березня. Однак якщо в нашій країні епідемія зараз перебуває в розпалі, то поляки вже заговорили про поступове скасування карантину починаючи з 20 квітня.

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OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися про те, як сусідня держава планує виходити з "коронавірусної" кризи.

Що дозволять в Польщі насамперед?

З ініціативою поступового зняття обмежень, починаючи з 20 квітня, виступили прем'єр-міністр польщі Матеуш Моравецький, а також міністр охорони здоров'я Лукаш Шумовський.

На першому етапі польська влада має намір:

дозволити переміщення громадян в розважальних цілях (при збереженні соціальної дистанції).

Відкрити для відвідування ліси і парки. Однак дитячі майданчики як і раніше будуть закриті.

Дозволити людям відвідувати церкви (за умови, що на 15 кв. м буде один парафіянин).

Дітям старше 13 років можна буде перебувати на вулиці без нагляду дорослих.

Дозволять відновити роботу торгівлі за новими правилами: в приміщеннях до 100 кв. м – 4 особи на один касовий апарат, більше 100 кв. м – одна особа на 15 кв. м приміщення)

Карантин у Польщі

Польський уряд підкреслив, що це – тільки перший етап послаблення карантину. Що стосується подальших дій, то вони будуть ухвалюватися на основі аналізу рівня захворюваності, ефективності системи охорони здоров'я, а також виконання санітарних норм суспільством. Імовірно остаточний вихід Польщі з карантину буде поділений на чотири періоди.

"Ми бачимо, що польське суспільство добре реагує на карантинні обмеження. Ми переконані, що деякі з них можна послабити раціональним чином. Боротьба з коронавірусом на цьому не закінчується, але ми переходимо в контрнаступ. Ми перебуваємо в абсолютно новій реальності, яка, на жаль, буде з нами довгий час, і ми повинні навчитися жити в ній", – зазначив Моравецький.

У свою чергу, Шумовський закликав польських громадян не зловживати скасуванням деяких обмежень, щоб ситуація не відкотилася назад до гірших показників.

"Деяке ослаблення, яке буде застосовуватися з понеділка, – можливість піти в ліс або парк – дозволяє нам дихати вільніше. Але давайте використовувати все з розумом. Це не стимул бути в цих місцях. Ми повинні максимально ізолювати себе", – закликав очільник польського Міністерства охорони здоров'я.

Що відбувається в інших країнах ЄС?

Уряд Чехії продовжив дію надзвичайного стану до 30 квітня, проте ввів низку послаблень, зокрема – нові винятки з правила обов'язкового носіння масок.

Також з 9 квітня уряд дозволив відновити роботу велосипедним магазинам і майстерням з їх ремонту, магазинам товарів для дому та садівництва, а також будівельних матеріалів. Ще чеська влада планує відкрити більше закладів торгівлі протягом наступного тижня, проте поки не уточнюють, які саме.

Тим часом в Іспанії з 13 квітня відновили роботу підприємств, що не відносяться до критичної інфраструктури, зокрема, в сфері промисловості та будівництва.

Карантин у світі

А прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що книгарні, магазини канцелярських товарів і ті, які торгують дитячим одягом, можуть відкритися з 14 квітня.

Що стосується Данії, то там з 15 квітня знову відкриють дитячі центри та школи для дітей першого та п'ятого класів.

У свою чергу Німеччина розглядає можливість пом'якшити карантин з 19 квітня, а Франція поки має намір зберегти "блокування" мінімум до 11 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я в Європі Ханс Клюге попередив, що зараз регіон стоїть на порозі піку пандемії COVID-19 і тому повинен бути дуже обережний у питаннях послаблення карантину.