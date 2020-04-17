Польща вирішила вийти з карантину: що запрацює першим

Перші випадки коронавірусу в Україні та Польщі були діагностовані практично водночас – на початку березня. Однак якщо в нашій країні епідемія зараз перебуває в розпалі, то поляки вже заговорили про поступове скасування карантину починаючи з 20 квітня.
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OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися про те, як сусідня держава планує виходити з "коронавірусної" кризи.
Що дозволять в Польщі насамперед?
З ініціативою поступового зняття обмежень, починаючи з 20 квітня, виступили прем'єр-міністр польщі Матеуш Моравецький, а також міністр охорони здоров'я Лукаш Шумовський.
На першому етапі польська влада має намір:
дозволити переміщення громадян в розважальних цілях (при збереженні соціальної дистанції).
Відкрити для відвідування ліси і парки. Однак дитячі майданчики як і раніше будуть закриті.
Дозволити людям відвідувати церкви (за умови, що на 15 кв. м буде один парафіянин).
Дітям старше 13 років можна буде перебувати на вулиці без нагляду дорослих.
Дозволять відновити роботу торгівлі за новими правилами: в приміщеннях до 100 кв. м – 4 особи на один касовий апарат, більше 100 кв. м – одна особа на 15 кв. м приміщення)
Карантин у Польщі
Польський уряд підкреслив, що це – тільки перший етап послаблення карантину. Що стосується подальших дій, то вони будуть ухвалюватися на основі аналізу рівня захворюваності, ефективності системи охорони здоров'я, а також виконання санітарних норм суспільством. Імовірно остаточний вихід Польщі з карантину буде поділений на чотири періоди.
Cztery etapy znoszenia ograniczeń związanych z #koronawirus ⤵️⤵️⤵️- Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 16, 2020
❗️ Decyzja o przejściu do kolejnego etapu zostanie podjęta po spełnieniu niezbędnych warunków:
➡️ analiza przyrostu zachorowań,
➡️ wydajność służby zdrowia,
➡️ realizacja wytycznych sanitarnych. pic.twitter.com/5e5nXIvVT7
"Ми бачимо, що польське суспільство добре реагує на карантинні обмеження. Ми переконані, що деякі з них можна послабити раціональним чином. Боротьба з коронавірусом на цьому не закінчується, але ми переходимо в контрнаступ. Ми перебуваємо в абсолютно новій реальності, яка, на жаль, буде з нами довгий час, і ми повинні навчитися жити в ній", – зазначив Моравецький.
Premier @MorawieckiM w #KPRM : Widzimy, że polskie społeczeństwo dobrze reaguje na obowiązek kwarantanny i na te obostrzenia . Jesteśmy przekonani, że kilka z nich możemy poluzować w racjonalny sposób. Walka z #koronawirus dziś się nie kończy, ale przechodzimy do kontrofensywy.- Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 16, 2020
У свою чергу, Шумовський закликав польських громадян не зловживати скасуванням деяких обмежень, щоб ситуація не відкотилася назад до гірших показників.
"Деяке ослаблення, яке буде застосовуватися з понеділка, – можливість піти в ліс або парк – дозволяє нам дихати вільніше. Але давайте використовувати все з розумом. Це не стимул бути в цих місцях. Ми повинні максимально ізолювати себе", – закликав очільник польського Міністерства охорони здоров'я.
Minister @SzumowskiLukasz w #KPRM : Pewne poluzowania, które będą obowiązywać od poniedziałku - możliwość pójścia do lasu czy parku dają nam pewien oddech , ale używajmy ich z rozsądkiem. To nie zachęta do przebywania na tych przestrzeniach. Powinniśmy się maksymalnie izolować.- Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 16, 2020
Що відбувається в інших країнах ЄС?
Уряд Чехії продовжив дію надзвичайного стану до 30 квітня, проте ввів низку послаблень, зокрема – нові винятки з правила обов'язкового носіння масок.
Також з 9 квітня уряд дозволив відновити роботу велосипедним магазинам і майстерням з їх ремонту, магазинам товарів для дому та садівництва, а також будівельних матеріалів. Ще чеська влада планує відкрити більше закладів торгівлі протягом наступного тижня, проте поки не уточнюють, які саме.
Тим часом в Іспанії з 13 квітня відновили роботу підприємств, що не відносяться до критичної інфраструктури, зокрема, в сфері промисловості та будівництва.
Карантин у світі
А прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що книгарні, магазини канцелярських товарів і ті, які торгують дитячим одягом, можуть відкритися з 14 квітня.
Що стосується Данії, то там з 15 квітня знову відкриють дитячі центри та школи для дітей першого та п'ятого класів.
У свою чергу Німеччина розглядає можливість пом'якшити карантин з 19 квітня, а Франція поки має намір зберегти "блокування" мінімум до 11 травня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я в Європі Ханс Клюге попередив, що зараз регіон стоїть на порозі піку пандемії COVID-19 і тому повинен бути дуже обережний у питаннях послаблення карантину.
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