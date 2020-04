Польща вирішила вийти з карантину: що запрацює першим

Перші випадки коронавірусу в Україні та Польщі були діагностовані практично водночас – на початку березня. Однак якщо в нашій країні епідемія зараз перебуває в розпалі, то поляки вже заговорили про поступове скасування карантину починаючи з 20 квітня.

OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися про те, як сусідня держава планує виходити з "коронавірусної" кризи.

З ініціативою поступового зняття обмежень, починаючи з 20 квітня, виступили прем'єр-міністр польщі Матеуш Моравецький, а також міністр охорони здоров'я Лукаш Шумовський.

На першому етапі польська влада має намір:

Польський уряд підкреслив, що це – тільки перший етап послаблення карантину. Що стосується подальших дій, то вони будуть ухвалюватися на основі аналізу рівня захворюваності, ефективності системи охорони здоров'я, а також виконання санітарних норм суспільством. Імовірно остаточний вихід Польщі з карантину буде поділений на чотири періоди.

Cztery etapy znoszenia ograniczeń związanych z #koronawirus ⤵️⤵️⤵️ ❗️ Decyzja o przejściu do kolejnego etapu zostanie podjęta po spełnieniu niezbędnych warunków: ➡️ analiza przyrostu zachorowań, ➡️ wydajność służby zdrowia, ➡️ realizacja wytycznych sanitarnych. pic.twitter.com/5e5nXIvVT7

"Ми бачимо, що польське суспільство добре реагує на карантинні обмеження. Ми переконані, що деякі з них можна послабити раціональним чином. Боротьба з коронавірусом на цьому не закінчується, але ми переходимо в контрнаступ. Ми перебуваємо в абсолютно новій реальності, яка, на жаль, буде з нами довгий час, і ми повинні навчитися жити в ній", – зазначив Моравецький.

Premier @MorawieckiM w #KPRM : Widzimy, że polskie społeczeństwo dobrze reaguje na obowiązek kwarantanny i na te obostrzenia . Jesteśmy przekonani, że kilka z nich możemy poluzować w racjonalny sposób. Walka z #koronawirus dziś się nie kończy, ale przechodzimy do kontrofensywy.

У свою чергу, Шумовський закликав польських громадян не зловживати скасуванням деяких обмежень, щоб ситуація не відкотилася назад до гірших показників.

"Деяке ослаблення, яке буде застосовуватися з понеділка, – можливість піти в ліс або парк – дозволяє нам дихати вільніше. Але давайте використовувати все з розумом. Це не стимул бути в цих місцях. Ми повинні максимально ізолювати себе", – закликав очільник польського Міністерства охорони здоров'я.

Minister @SzumowskiLukasz w #KPRM : Pewne poluzowania, które będą obowiązywać od poniedziałku - możliwość pójścia do lasu czy parku dają nam pewien oddech , ale używajmy ich z rozsądkiem. To nie zachęta do przebywania na tych przestrzeniach. Powinniśmy się maksymalnie izolować.