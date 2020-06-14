Польща випадково вторглася на територію Чехії: інцидент набув розголосу

Польські військові зізналися, що випадково вторглися на територію Чехії в кінці травня.

Як пише CNN, солдати, що патрулювали польсько-чеський кордон під час пандемії коронавірусу, помилково перетнули його. При цьому вони почали розвертати чеських громадян, які намагалися відвідати церкву в своїй країні.

Польща пояснила вторгнення своїх військових в Чехію "непорозумінням"

Чеське посольство у Варшаві закликало польську владу прийняти "негайні заходи" у зв'язку з інцидентом.

"Наші польські колеги неофіційно запевнили нас, що цей інцидент був просто непорозумінням, здійсненим польськими військовими без ворожих намірів, проте ми все ще чекаємо офіційної заяви", – сказав представник Міністерства закордонних справ Чехії.

Він додав, що зараз польських солдатів на території країни більше немає, і громадяни можуть знову вільно відвідувати цю ділянку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 березня Польща призупинила залізничне сполучення з Чехією і Словаччиною через пандемію коронавірусу.