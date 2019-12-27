Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії Сергія Андрєєва через грубі висловлювання лідера РФ Володимира Путіна про польського дипломата Юзефа Липського.

Про це в п'ятницю, 27 грудня, повідомляє "РИА Новости". "Я розмовляв із директором східного департаменту. Бесіда була жорстка, але цілком коректна. Він викладав позицію польської сторони, я – позицію російської сторони", – пояснив посол.

"Йшлося про виступ президента Росії Володимира Путіна спочатку на саміті СНД, потім на колегії Міноборони. Ми нікому не дозволимо читати нам нотації. Нам є що сказати, і на тему історичної політики зокрема", – висловився Андрєєв.

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Нагадаємо, Путін, виступаючи на розширеній колегії Міноборони, назвав "сволотою і антисемітською свинею" посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського, який нібито підтримав переслідування диктатором Адольфом Гітлером євреїв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На своїй пресконференції Путін заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а "ввів свої війська в країну, яка була дезінтегрована, а влада вже не контролювала ситуацію". Також він висловив думку, що Польща сама була агресором, коли восени 1938 захопила частину Чехословаччини.

МЗС Польщі розкритикувало скандальну заяву Путіна про передісторію Другої світової війни. У заяві йдеться, що російська сторона "посилається на пропагандистські послання сталінської епохи".

Путін також заявив, що Польща нібито в змові з Гітлером розв'язала Другу світову війну.

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