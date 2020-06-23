Польща відновила міжнародне залізничне сполучення

Карина Бондаренко Світ 05:23, 23.06.2020

Польща з 22 червня відновила міжнародне залізничне сполучення. Потяги поступово запустять в Німеччину, Чехію, Австрію, Угорщину і Словаччину.

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Про запуск поїздів в Україну поки що не йдеться. Перший потяг вирушив з Варшави до Німеччини і Чехії, повідомляє "Польське радіо".

Також можна буде виїхати з Відня в Катовіц і з Граца в Перемишль. Відзначається, що роботу відновлює польська компанія PKP Intercity.

При цьому пасажири повинні дотримуватися карантинних заходів – закривати рот і ніс маскою або шаллю під час подорожі, часто мити руки.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Польща відкрила свої кордони з усіма сусідніми країнами Європейського союзу після трьох місяців обмежень на в'їзд для іноземців.

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