Польща відкрила свої кордони, але не для України

Польща 13 червня відкрила свої кордони з усіма сусідніми країнами Європейського союзу після трьох місяців обмежень на в'їзд для іноземців.

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Тепер туристи мають право вільно в'їжджати, виїжджати та проїжджати транзитом через Польщу без обов'язкового проходження карантину, повідомляє місцеве видання tvn24.

Польща відкрила кордони

При цьому зовнішні кордони залишаються закритими. Прикордонний контроль зберігається з Україною, Білоруссю і Калінінградською областю Росії. Працівникам із цих країн також не потрібно проходити карантин.

Громадяни України, Білорусі та Росії мають право на в'їзд до Польщі, якщо перебувають у шлюбі з громадянами Польщі, є дітьми польських громадян або мають дозвіл на роботу в країні.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Єгипті, який оголосив про відкриття кордонів для туристів, зафіксували рекордну кількість заражень коронавірусною інфекцією за добу.

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