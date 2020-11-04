Польща відклала посилення закону про заборону абортів через масові протести

Карина Бондаренко Світ 05:44, 4.11.2020

Уряд Польщі відклало посилення закону про заборону абортів, яке викликало майже два тижні загальнонаціональних протестів.

Про це у вівторок, 3 листопада, заявив голова офісу прем'єр-міністра Міхал Дворчік, передає CBS News. За його словами, влада хоче обговорити оспорювану постанова суду і знайти рішення.

"Зараз йде обговорення, і було б добре витратити деякий час на діалог і знайти нову позицію в цій складній і викликаючій великі емоції ситуації", – сказав Дворчік.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • Конституційний суд Польщі визнав неконституційним законодавство, яке дозволяло жінкам робити аборти в деяких випадках.

  • Переривати вагітність можна було, якщо у плода є важкі і незворотні дефекти або невиліковні хвороби. Тепер це фактично заборонено.

  • У суботу ввечері, 30 жовтня, в столиці Польщі Варшаві на протести проти заборони абортів вийшли близько 100 тисяч осіб. Таким чином люди висловили незгоду зі скандальним рішенням Конституційного трибуналу.

Коментувати
Світ

Дивіться також

У Києві протестувальники за мовний закон оточили КСУ: будівлю взяли під охорону

Степанов визнав, що ситуація з COVID-19 в Україні близька до катастрофи

В Україні можуть ввести "карантин вихідного дня" з 6 листопада: що закриють

Тищенко з помилками привітав Усика з перемогою через два дні

З'явилися перші підсумки гонки Трампа і Байдена: все про вибори президента США онлайн