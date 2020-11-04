Польща відклала посилення закону про заборону абортів через масові протести
Конституційний суд Польщі заборонив робити аборти, навіть якщо у плода є незворотні дефекти або невиліковні хвороби
На протести проти заборони абортів вийшли понад 100 тисяч людей
Влада пішла на компроміс
Уряд Польщі відклало посилення закону про заборону абортів, яке викликало майже два тижні загальнонаціональних протестів.
Про це у вівторок, 3 листопада, заявив голова офісу прем'єр-міністра Міхал Дворчік, передає CBS News. За його словами, влада хоче обговорити оспорювану постанова суду і знайти рішення.
"Зараз йде обговорення, і було б добре витратити деякий час на діалог і знайти нову позицію в цій складній і викликаючій великі емоції ситуації", – сказав Дворчік.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
Конституційний суд Польщі визнав неконституційним законодавство, яке дозволяло жінкам робити аборти в деяких випадках.
Переривати вагітність можна було, якщо у плода є важкі і незворотні дефекти або невиліковні хвороби. Тепер це фактично заборонено.
У суботу ввечері, 30 жовтня, в столиці Польщі Варшаві на протести проти заборони абортів вийшли близько 100 тисяч осіб. Таким чином люди висловили незгоду зі скандальним рішенням Конституційного трибуналу.