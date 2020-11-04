Польща відклала посилення закону про заборону абортів через масові протести

Уряд Польщі відклало посилення закону про заборону абортів, яке викликало майже два тижні загальнонаціональних протестів.

Про це у вівторок, 3 листопада, заявив голова офісу прем'єр-міністра Міхал Дворчік, передає CBS News. За його словами, влада хоче обговорити оспорювану постанова суду і знайти рішення.

"Зараз йде обговорення, і було б добре витратити деякий час на діалог і знайти нову позицію в цій складній і викликаючій великі емоції ситуації", – сказав Дворчік.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше: