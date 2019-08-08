Польща стала на захист України в ЄС: про що мова

У Польщі застерегли країни Європейського Союзу від подальшого зближення з Росією, що може допомогти їй уникнути покарання за агресію по відношенню до України.
Відповідну заяву зробив заступник міністра закордонних справ Польщі Мартін Пшідач в інтерв'ю Reuters.
"Схоже, що деякі європейські лідери не усвідомлюють, що їхня діяльність сприймається як спроба розморозити відносини, і якщо це так, то їхня політика вводить в оману", – сказав він.
Мартін Пшідач
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Пшідач висловив занепокоєння тим фактом, що деякі країни стають все більш дружніми по відношенню до Кремля, незважаючи на те, як там розправляються з інакомисленням. Польський політик мав на увазі жорстокі розгони мітингів опозиції в центрі Москви.
Він також попередив, що якщо Європа дозволить Росії вийти сухою з води після агресії на Донбасі і анексії Криму, це може стати небезпечним прецедентом.
"Немає ніяких підстав запрошувати російських лідерів на різні вечірки або танці (політик нагадав про запрошення Путіна на весілля віце-канцлера Австрії – Ред.). Було вжито заходів, щоб спонукати Росію відмовитися від своєї агресивної політики на сході Європи. Але вона не зробила навіть півкроку назад", – резюмував Пшідач.
Польща і Росія
golosagorodov.info
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Польщі засудили рішення ПАРЄ повернути російську делегацію в свій склад.
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