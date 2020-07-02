Польща скасувала обов'язковий карантин для пасажирів з України

Польща з 1 липня скасувала обов'язковий 14-денний карантин для авіапасажирів, які прибувають з України.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це заявили в Прикордонній службі Польщі, передає "Польське Радіо". Відзначається, що на сухопутних маршрутах на внутрішніх кордонах ЄС з 13 червня також немає санітарного контролю та обов'язку проходити карантин.

Однак, на зовнішньому кордоні ЄС і надалі діють обмеження, зокрема щодо в'їзду іноземців в Польщу і вимога проходити карантин.

На кордоні з Україною, Білоруссю і Росією в'їзд іноземців до Польщі все ще обмежений. Кордон можна перетнути лише в деяких пунктах: з Україною – в Дорогуську (з української сторони – Ягодин), Корчевій (Краковець), Гребенному (Рава-Руська) та Медиці (Шегині).

Раніше OBOZREVATEL писав, що Польща відновила авіаперельоти в Україну.