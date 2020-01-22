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22 січня • оновлено в 07:23
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Польща різко звернулася до Путіна через нахабну брехню

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Польща звернулася із вимогою розповісти правду про Голокост до президента Росії Володимира Путіна.

Заяву зробив заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський, передає The Times of Israel. Він підкреслив, що Путін несправедливо записав Польщу в список країн, винних у початку Другої світової війни.

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Заяву російського лідера в Польщі назвали брехнею. Шинковський показав військові документи, де уряд країни закликає союзників врятувати євреїв.

Польща також попередила Путіна про неможливість "використання жертв Другої світової війни та Голокосту для поточних політичних цілей".

Польща різко звернулася до Путіна через нахабної брехні

Польща різко звернулася до Путіна через нахабної брехні

regnum.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • На своїй пресконференції Путін заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а "ввів свої війська в країну, яка була дезінтегрована, а влада вже не контролювала ситуацію". Також він висловив думку, що Польща сама була агресором, коли восени 1938 року захопила частину Чехословаччини.

  • МЗС Польщі розкритикували скандальної заяви Путіна про передісторію Другої світової війни. У заяві йдеться, що російська сторона "посилається на пропагандистські послання сталінської епохи".

  • Путін також заявив, що Польща нібито в змові з Гітлером розв'язала Другу світову війну.

  • Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії Сергія Андрєєва через грубі висловлювання Путіна.

  • У МЗС Польщі сказали, що готові роз'яснювати російським дипломатам правду про Другу світову війну стільки часу, скільки буде потрібно.

  • Голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький припустив, що в такий спосіб Путін намагається відвернути увагу від проблем Росії.

  • У Польщі після скандалу із заявами президента Росії Володимира Путіна вирішили на законодавчому рівні заборонити Москві тлумачити історію "зі своєї точки зору".

  • Також прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що уряд буде відстоювати правду й історичну пам'ять після скандальної промови на цю тему президента РФ.

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Автор
Анатолій Запорожський
Особа
Володимир Путін
Місце
Польща
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Звернулися до глуховатого злодія? Ще б у космос прокричали!
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