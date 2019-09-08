Польща різко змінила риторику по Росії після обміну полоненими з Києвом

Польщі слід почати вибудовувати діалог з Росією, адже через погані стосунки між країнами, російська сторона втрачає набагато менше, ніж польська.

Дану заяву зробив польський журналіст Лукаш Гадзала після обміну полоненими Москви з Києвом. Він написав про це у своїй статті, опублікованій у Rzeczpospolita.

"Ми забуваємо, що діалог і спроби укласти угоду завжди в інтересах малих країн, таких як Польща, тому що конфронтація з більш потужною державою не обіцяє нічого хорошого для них", — написав він.

Польща різко змінила риторику по Росії gopl.by

Представник ЗМІ підкреслив, що країни Заходу все рідше намагаються ізолювати Росію. Навпаки, на його думку, європейські країни частіше стали виступати за діалог з Москвою.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Україна і Росія у суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися у Москві і Києві. Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх у результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

Зеленський прокоментував великий обмін, заявивши, що і він, і Путін виконали обіцяне.

Обмін полоненими між Зеленським і Путіним викликав ажіотаж на Заході.

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