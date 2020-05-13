Польща продовжила контроль на кордонах: названа нова дата відкриття

Польща ще на 30 днів продовжила контроль на кордонах із сусідами-членами Європейського союзу – Німеччиною, Литвою, Чехією та Словаччиною – до 12 червня через пандемію коронавірусу.

Відповідний документ підписав міністр внутрішніх справ і адміністрації Маріуш Камінський, передає RMF24. Перетин кордону зараз можливий лише в певних пунктах.

"Розпорядженням міністра внутрішніх справ і адміністрації від 13 березня цього року тимчасово відновлено прикордонний контроль осіб, які перетинають державний кордон... Цим розпорядженням Польща продовжує контроль на 30 днів – до 12 червня цього року", – зазначається у пресрелізі відомства.

Раніше Польща відновила контроль на кордоні у зв'язку з епідемією до 24 березня, а потім чотири рази продовжувала його – спочатку до 13 квітня, потім до 3 травня, 13 травня, а востаннє – до 12 червня.

Крім того, уряд Польщі з 18 травня відновив роботу салонів краси і перукарень, частково відкриються і ресторани. Також будуть змінені правила руху громадського транспорту. Ліміт пасажирів буде збільшений.

За минулу добу, 12 квітня, в Польщі зафіксували 595 нових фактів захворювання на COVID-19, що стало найбільшою кількістю нових заражень із початку епідемії. Більшість із них, 492, зареєстрована в Сілезії.

З початку епідемії в країні зареєстрували 17 062 підтверджені випадки коронавірусу. 847 хворих померли, одужали – більш ніж 6400.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Польща може опинитися у вкрай скрутному становищі через залежність від трудових мігрантів з України. Адже більшість цьогоріч у зв'язку з пандемією коронавірусу не зможе приїхати туди на сезонні заробітки.

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