Польща повернула обов'язковий карантин для авіапасажирів з України

Польща передумала вільно пропускати на свою територію людей, котрі прилітають з України, і повертає для них карантин уже з 3 липня.

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Це рішення прописане у розпорядженні очільника МВС країни. Згідно з документом, Україну виключили зі списку країн, що не є членами Європейського союзу і громадянам яких після прильоту не обв'язково дотримуватися карантинних обмежень.

Однак в оприлюдненому розпорядженні зазначені категорії громадян, на яких не розповсюджуватимуться поверненні жорсткі заходи контролю. Передусім йдеться про учнів, студентів різних форм навчання, слухачів вишів післядипломної освіти та аспірантів, які на кордоні зможуть показати документ, що підтверджує факт їхнього навчання у Польщі.

Крім того, від карантину звільнять і вчених, які проводять у країні-членкині ЄС наукову або дослідницьку діяльність.

Як повідомляв OBOZREVATEL: