Польща посилила контроль на кордоні з Україною: що трапилося

На фоні поширення у світі коронавірусу Польща ввела санітарний контроль на східному кордоні, зокрема і з Україною.

Відповідні заходи починають діяти уже з 10 березня, також і в портах. Про це повідомив представник Міністерства внутрішніх справ і адміністрації країни Павел Шефернакер, передає "Польське радіо".

"Насамперед Росія, Україна, Білорусь і Литва. Там, де ми перебуваємо в Шенгені, тобто в Литві, там буде контроль, як на західному кордоні", – сказав він.

Польща вводить санітарний контроль на кордоні з Україною

За словами заступника міністра внутрішніх справ Польщі, тепер на кордоні з країнами, які не належать до Шенгенської зони, обов'язковими будуть картки розташування і вимірювання температури. До того ж процедури повинні охоплювати "всіх, хто перетинає кордон, враховуючи легкові автомобілі".

"Сьогодні такі дії також починаються на поромах, які дістаються польських портів – Гдиня, Гданськ, Свіноуйсьце", – додав Шефернакер.

Зазначимо, що Польща – одна з перших країн, яка ухвалила таке рішення. Раніше, 9 березня, санітарні інспекції почалися на кордоні країни з Німеччиною та Чехією, в пунктах, де щодня їздить найбільше автобусів.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 10 березня у світі зафіксовано вже понад 113 тисяч хворих на китайський коронавірус, померли понад 4000 осіб.

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