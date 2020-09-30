Польща посилила карантин через спалах коронавірусу: що під забороною

У Польщі уряд посилив карантин у зв'язку з різким збільшенням кількості заражених коронавірусом протягом останніх кількох днів.

Про це 29 вересня заявив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський та головний санітарний інспектор Польщі Вальдемар Фарба, передає "Укрінформ".

Обмеження стосуються масових зібрань. У так званих "зелених" зонах карантину кількість учасників масових заходів і весільних церемоній зменшили зі 150 до 100, в "жовтих" зонах – зі 100 до 75, а в "червоних" – з 75 до 50.

В "червоних" зонах також ввели заборону на функціонування ресторанів і пабів після 22 години. В "жовтих" зонах ввели обов'язкове носіння масок на вулиці.

За останню добу в Польщі коронавірусну хворобу підтвердили у 1326 осіб, 36 осіб померли. Загальна кількість інфікованих в Польщі з початку пандемії зросла до 89,9 тисяч осіб, понад 2,4 тисячі осіб померли. Станом на 30 вересня в Польщі вилікувалися вже більше 68,5 тисяч осіб, інфікованих COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, реальне кількість померлих від коронавірусної інфекції, швидше за все, вище, ніж в офіційних даних, заявив виконавчий директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майк Райан.