Польща піднялася на масові мітинги через загибель мера Гданська: вражаючі фото і відео

Жителі польського Гданська влаштували масовий мітинг проти ненависті і насильства на честь мера Павла Адамовича, який помер 14 січня після важкого ножового поранення на благодійному концерті.

Величезна кількість поляків, які вирішили висловити підтримку і віддати данину поваги вбитому політику, заполонили головну площу міста, передає місцеве видання Wiadomosci. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Стоп ненависть. Стоп насильство. Тисячі людей вшановують пам'ять покійного Павла Адамовича", – написали на сторінці Гданська в Facebook.

Площа в Гданську Wiadomosci

Facebook Marta Ziółkowska

Twitter Reuters

Facebook Courrier international

Facebook

Facebook Iwona Nitza

Відзначається, що подібні акції ініціювали також і в інших містах Польщі.

У Варшаві люди почали збиратися ще до трагічної звістки про смерть Адамовича. Жителі польської столиці запалили свічки під гаслом "Стоп ненависть". Пізніше було оголошено триденний траур.

Twitter Michał Kolanko

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Адамовича напав невідомий під час благодійного концерту. Зловмисник завдав політику три ножових поранення.

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