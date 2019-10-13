Польща обирає новий парламент: чи "потеплішають" відносини з Києвом

На парламентських виборах в Польщі, що проходять 13 жовтня, до влади можуть прийти три партії, причому результат виборів може суттєво вплинути на відносини між Варшавою і Києвом.

Основні шанси на перемогу є у трьох партій: "Право і справедливість" (ПіС), "Громадянська платформа" (ГП) і "Лівиця", повідомляє BBC. Головне нововведення виборів – участь українців в якості кандидатів.

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Згідно з опитуваннями, у правлячої партії "ПіС", яка очолює коаліцію "Об'єднані праві" з декількох правих партій, хороші шанси зберегти більшість у парламенті. "ПіС" оголошує себе захисником традиційних інститутів, виступає за повернення польських мігрантів на батьківщину, проведенні соціальної політики, яка сприятиме народжуваності.

Про Україну в програмі "ПіС" згадується в контексті підтримки її євроінтеграційних прагнень. "Ми виступаємо за розширення Євросоюзу на Західних Балканах і визначення реальних перспектив для східноєвропейських країн (Грузія, Україна, Молдова)", – йдеться в тексті

Ключова опозиційна сила на виборах - партія "Громадянська платформа", яка керувала Польщею в 2007–2015 роках. Разом з декількома ліберальними партіями і зеленими вона утворила "Громадянську коаліцію". "ДП" також обіцяє поліпшити імідж Польщі на міжнародній арені.

Партія обіцяє більш активну політику щодо України. "Ми відновимо активну політику Польщі на Сході, особливо щодо України", – сказано в заяві партії

Третій результат на виборах опитування дають "Лівиці" - коаліції трьох соціал-демократичних партій. У неї входять Демократичний Лівий Альянс, партія колишнього мера Слупська, Роберта Бедроня "Весна" і молодіжна партія "Ліві Разом". Коаліція обіцяє боротися з "праворадикальними фанатиками" при владі і перетворити Польщу в державу загального добробуту.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як українці в Польщі вишикувалися в черги заради виборів.

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