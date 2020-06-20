Польща нагадала Путіну про змову Сталіна та Гітлера, звинувативши в маніпуляціях з історією

У Польщі президента Росії Володимира Путіна звинуватили в спробі уявити неправдиву картину про Другу світову війни.

Про це The Telegraph заявив директор Департаменту національної безпеки канцелярії польського прем'єр-міністра Станіслав Жарин, пише Lenta.ru. Він нагадав про змову між Адольфом Гітлером і Йосипом Сталіним.

""Війна пам'яті", яку продовжує Росія, спрямована на те, щоб обілити ганебне радянське минуле, стерти з колективної пам'яті той факт, що під час війни Сталін і Гітлер вступили в змову один з одним, і підкріпити міф про те, що Радянський Союз – єдиний переможець нацистської Німеччини", – зазначив Жарин.

Видання підкреслює, що в 1990-х роках російська влада визнавала численні злочини радянського режиму і приносила вибачення за них, проте останніми роками політика Кремля змінилася.

Зазначається, що Москва необгрунтовано наполягає на тому, що пакт про ненапад між СРСР і Німеччиною був вимушеним заходом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в американському журналі The National Interest була опублікована стаття Володимира Путіна "Справжні уроки 75-х роковин Другої світової війни".

У мережі виявили, що вона вказує на подальші плани Кремля по новому поділу світу "ядерної п'ятіркою" (Великобританія, КНР, Росія, США, Франція).