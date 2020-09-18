Польща, Литва і Тихановська відповіли Лукашенку на закриття кордонів

Польща і Литва відреагували на заяву Олександра Лукашенка, який займає пост білоруського президента з 1994 року, про закриття кордонів з цими країнами.

Представник Надбужаньского відділу Прикордонної варти Польщі заявив РИА Новости, що польсько-білоруський кордон працює в штатному режимі.

"З нашого боку в даний момент пропуск громадян та транспорту здійснюється в штатному режимі. Що там з білоруської сторони – ми не знаємо", – сказав він.

Литовці теж поки не помітили нічого незвичайного. Про роботу кордону в звичайному порядку заявив в ефірі радіо LRT міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

"Такі заяви вже були і до цього – про те, що тягачі будуть спрямовані в інші порти, потім послідувало уточнення, що це буде, якщо Росія запропонує такі ж умови і т.д. Я думаю, і зараз треба почекати, подивитися, що це означає – закриття кордонів для вантажів, людей або щось ще", – зазначив він.

Крім того, заяву Лукашенка прокоментувала лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

"Лукашенко вже лякав нас неіснуючими ворогами, звинувачував мирних людей в насильстві, а справжніх патріотів – у зраді Батьківщини. Але те, що він вчора наговорив про закриття кордонів – це новий рівень відриву від реальності. Це слова слабкої людини з його власного уявного світу. Не слухайте і не звертайте уваги на те, що говорить Лукашенко. Він втратив будь-яку довіру. Всі наші сусіди – наші друзі. Всі білоруси – один народ", – цитує її Telegram-канал "Пул Первой".

Скрін Telegram

Як писав OBOZREVATEL, раніше Лукашенко оголосив про посилення державного кордону з Україною, а також про його закриття з Литвою і Польщею. Він також звернувся до українського народу і інших сусідів "зупинити своїх політиків" і "не дати розв'язати війну".

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков жорстко відповів на заяву Лукашенка.