Польща істотно послабила карантин: скасували масковий режим і дозволили концерти

Уряд Польщі ухвалив рішення про перехід до четвертого етапу пом'якшення карантину, введеного в країні через пандемію коронавірусу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 27 травня, передає Onet.pl. Так, з 30 травня носіння масок не буде обов'язковим на відкритому просторі. Водночас людям доведеться закривати обличчя в закритих приміщеннях, де неможливо забезпечити дотримання дистанції.

"Ми впоралися з пандемією набагато ефективніше, ніж решта світу", – заявив Моравецький, оголошуючи нову хвилю послаблень.

Носити захисні маски порекомендували під час прогулянок декількох осіб на свіжому повітрі, які перебувають близько одне до одного.

Крім того, в країні скасували обмеження на кількість людей у магазинах, ресторанах і церквах, але там діятиме правило двометрової дистанції. Уряд дозволив організовувати концерти просто неба чисельністю до 150 осіб. Водночас вони повинні прикривати рот і ніс і триматися на відстані двох метрів.

Ресторани й бари в готелях відкриваються для обслуговування клієнтів усередині.

Крім того, уже з 6 червня в Польщі дозволена робота басейнів, спортивних залів, фітнес-клубів, тату-салонів, саун та парків розваг. Також почнуть роботу кінотеатри, театри, опери, балети й цирки, але рішення про їхнє відкриття залишається за власниками. Кількість глядачів обмежена до 50%, вони зобов'язані носити маски.

Можна буде організовувати ярмарки, виставки та конгреси. Дозволять весілля до 150 гостей, гості не повинні будуть носити маски для обличчя. Дискотеки та клуби, як і раніше, залишатимуться закритими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Польщі дозволили в'їзд у країну без обсервації окремим категоріям громадян, які раніше в рамках карантину через COVID-19 не могли перетнути кордон.

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