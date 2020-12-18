Польща й низка інших країн ЄС закриються на карантин на тлі зростання захворюваності на COVID-19

Низка європейських країн оголосила про карантин під час новорічних і різдвяних свят.

Зокрема, локдаун буде введено в Італії і Польщі. Також Швеція, яка раніше не вдавалася до жорстких заходів, має намір посилити обмеження. Водночас в Україні поки залишається анонсований на січень локдаун.

З 28 грудня по 17 січня в країні оголошено загальнонаціональний карантин.

За словами міністра охорони здоров'я Адама Недзельського, на додаток до вже чинних обмежень закриють гірськолижні траси, торговельні центри й готелі. Працюватимуть тільки продуктові магазини.

У новорічну ніч введуть комендантську годину – з 21:00 31 грудня до 6:00 1 січня.

Як пише The Local, влада має намір ввести "червону" зону по всій країні на вісім днів – із 24 по 27 грудня і з 31 грудня по 3 січня.

Обмеження будуть максимально суворими – аж до заборони виходити на вулицю без крайньої потреби.

Також ввели карантин у Швеції, у якій протягом тривалого часу жорстких обмежень не було.

Як заявив прем'єр-міністр країни Стефан Левен, уперше рекомендується носити маски в громадському транспорті (раніше це стосувалося тільки медустанов).

Обмежать кількість людей у магазинах, торговельних центрах і спортзалах. Якщо це не буде ефективним, то заклади закриють.

Роботодавцям рекомендували дозволити своїм співробітникам працювати віддалено до 24 січня.

До цієї ж дати вчитимуться онлайн діти, які старші за 16 років.

Продаж алкоголю заборонять після 20:00.

Другорядні громадські служби, які перебувають у підпорядкуванні держави, залишаться закритими до 24 січня. Це ж стосується басейнів, спортивних центрів і музеїв.

Рішення було ухвалено на тлі зростання захворюваності на коронавірус і летальних випадків в Європі, пишуть місцеві ЗМІ.

Зокрема, йдеться про Великобританію (489 смертей і 28,5 тисяч заражених за добу), Італію (680 смертей і 18 тисяч хворих на добу) і Швейцарію (4,5 тисячі заражених за добу).

Зазначимо, що в Україні плани уряду щодо карантинних обмежень залишилися поки незмінними. Локдаун, або "карантин зимових канікул", введуть із 8 по 24 січня 2021 року. Водночас Кабмін залишив за собою право зробити обмеження невідкладно, якщо спостерігатиметься різке зростання кількості хворих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уранці 18 грудня в Україні офіційно підтверджено 944 381 випадок COVID-19. З них – 12 630 виявлено за минулу добу.