Польща і Литва відкликали своїх послів з Білорусі
Дві країни Європейського Союзу – Литва і Польща – вирішили відкликати своїх послів з Білорусі.
Як повідомив в Twitter польський міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, з ними будуть проведені консультації.
"Ми ухвалили спільне рішення про відкликання для консультацій деяких послів, акредитованих в Білорусі. Я хотів би подякувати всім партнерам ЄС за недвозначну солідарність з Польщею і Литвою. В підтримці білорусів та їхніх зусиль", – зазначив він.
Рау додав, що демократизація Білорусі залишається пріоритетом. Він також підкреслив, що "спроби затаврувати будь країну ЄС будуть зустрінуті прямою і взаємною відповіддю".
Зі свого боку глава МЗС Литви Лінас Лінкявичюс на переговорах з представником ЄС із закордонних справ Жозепом Боррелем підкреслив, що їхня мета – максимально зберегти дипломатичні контакти.
"Ми направили повідомлення про це білоруській стороні, з якої домовилися, що тимчасове відкликання послів для консультацій послужить зниженню напруженості і допоможе зберегти дипломатичне представництво на рівні послів", – наводить його слова сайт литовського зовнішньополітичного відомства.
Лінкявичюс додав, що Варшава і Вільнюс продовжать координувати свої дії з іншими країнами ЄС.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"Інавгурація" незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка 23 вересня пройшла без оголошення і телетрансляції. Дата церемонії до останнього трималася в таємниці, про неї не знали навіть члени білоруського уряду.
Білоруські опозиціонери засудили таємну "інавгурацію" Лукашенка і вийшли на масові протести по всій країні.
Не обійшлося без силових методів розгону, водометів і поранених серед активістів. Сотні людей були затримані.
США, Канада, Україна і ряд країн ЄС заявили, що таємна "інавгурація" Лукашенка є нелегітимною, оскільки результати виборів були сфальсифікованими.
Крім того, в ЄС заявили, що змушені переглянути відносини з офіційним Мінськом, оскільки дії Лукашенко не спрямовані на вирішення кризи в Білорусі.