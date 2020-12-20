Польща і Чехія готуються до вакцинації від коронавірусу, поки Україна "буксує"

У Польщі та Чехії в кінці наступного тижня мають розпочатися кампанії з вакцинації від коронавірусу. Україна ж і в 2021 році може не отримати широкий доступ до неї.

Поляки можуть почати вакцинуватися вже 27 грудня. Про це повідомляє Polsat News з посиланням на радника прем'єр-міністра Анджея Горбана.

Він уточнив, що насамперед щеплення зроблять лікарям та медсестрам.

Загальнонаціональну програму вакцинації Польща ухвалил ще 15 грудня. Вона передбачає, що дорослі і діти старше 12 років отримають препарат на добровільній основі і безкоштовно.

Також 27 грудня вакцинація має початися і в Чехії, але це станеться у разі своєчасної доставки її до країни, пишуть Ceske Noviny.

Глава уряду Андрій Бабіш уточнив, що препарат має надійти 26 грудня. Сам він також зробить щеплення, але спершу обговорить це зі своїм лікарем.

Раніше стало відомо, що Україна опинилася в самому кінці черги на отримання широкого доступу до вакцини від коронавірусу. Згідно з аналізом журналістів, українцям вона може не дістатися навіть у 2021 році.

Водночас в МОЗ розраховують на механізм COVAX і пряму закупівлю вакцини за кошти держбюджету, а перші партії обіцяють в січні. Однак і тут не все гладко, оскільки країни можуть не отримати препарат до 2024 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський пояснив, що Україна не ввійшла до переліку країн, які першими отримають вакцину, тому що втратила позиції в світі і Європі.