Польща готує захоплення Львова: росЗМІ вибухнули новою "сенсацією"

Російське пропагандистське видання "Комсомольская правда" в своєму матеріалі стверджує, що Польща нібито готується захопити український Львів.

При цьому, журналісти посилаються на слова першого заступника голови Комітету Держдуми РФ у справах СНД і співвітчизників Костянтина Затуліна, з яким проводили інтерв'ю.

Але в той же час, в цитатах чиновника, які видання наводить у тексті, не згадується нічого подібного.

Варто зазначити, що в самому інтерв'ю міститься кілька маніпуляцій з приводу відносин України та Польщі, але про "захоплення Львова" не сказано.

"Польща не знімає своїх вимог до Західної України, називає її Малопольщею. Це найменування вже узаконено нинішнім парламентом Польщі. І Варшава готує людей, які в подальшому будуть з повною підставою говорити, що вони, вихідці з України, чекають, коли нарешті возз'єднаються зі своїм Львовом в межах матері-Польщі", - наводить видання слова Затуліна.

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