Польща допомогла Росії з транзитом зброї: МЗС України закликали розібратися

МЗС України має поцікавитися у Польщі, чому вони пропустили російський літак зі зброєю для Сербії всупереч санкціям Євросоюзу.

Про це заявив в ефірі ObozTV керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. На його думку, Угорщина "менше за всіх" винна в тому, що дозволила транзит військової техніки РФ – адже до цього літак перетнув повітряний простір Польщі та Словаччини.

Мусієнко нагадав, що Румунія відмовилася видавати дозвіл на транзит транспорту з російськими озброєннями.

"А Україна взагалі заборонила транзит російської авіації в 2015 році. Інакше, ніж через Білорусь, Польщу, Словаччину вони потрапити не можуть", – зазначив він.

"Тому в першу чергу потрібно ставити питання нашим польським колегам", – впевнений експерт.

Він звернув увагу, що позиція Варшави трохи "лицемірна": з одного боку, вона декларує підтримку України і посилення антиросійських санкцій, а з іншого – безперешкодно пропускає літаки РФ з озброєннями.

"Нехай це і цивільний літак, але всі ж прекрасно розуміють, що там зброя, яка йде в Сербію", – наголосив Мусієнко.

За його словами, з цим питанням необхідно "дуже серйозно розібратися в рамках НАТО і ЄС".

"Проблема не в тому, що літаки пролетіли. Зрештою, повітряний простір країн ЄС для російських літаків відкрито. Це не порушення. Питання в тому, що ця зброя йде на посилення Сербії. А ми знаємо, що з території Сербії готувало і проводило операції російське ГРУ. Наприклад, проти влади Чорногорії, проти НАТО", – пояснив він.

"Тобто треба говорити про те, що на Балканах іде мілітаризація Сербії, що несе певну загрозу. Це питання потрібно ширше піднімати", – закликав Мусієнко.

Росія доставила до Сербії 10 машин БРДМ-2 через Польшу, Словаччину та Угорщину strategic-bureau.com

OBOZREVATEL нагадує, що Росія перевезла на базу сербської армії 10 бойових розвідувальних патрульних машин БРДМ-2. Це була частина обіцяної поставки 30 танків Т-72 і 30 БРДМ-2.

Уряд Угорщини заявив, що пропустив транзит, оскільки техніка перевозилася в цивільному, а не у військовому літаку, і не вимагала спеціального дозволу.

При цьому Румунія раніше відмовилася видавати РФ ліцензію на перевезення військової техніки Дунаєм відповідно до санкцій Євросоюзу, запроваджених у відповідь на агресію Кремля в Україні. Зокрема, ЄС запровадив ембарго на торгівлю зброєю з Росією, а також заборонив експорт т.зв. товарів подвійного призначення, які можна використовувати як у військових, так і в цивільних цілях.

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