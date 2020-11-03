Поліція Відня заявила про трьох загиблих у теракті

Кількість жертв у масовому теракт у Відні (Австрія) 2 листопада збільшилася до трьох.

Про це заявив президент Віденської поліції Герхард Пюрстль вранці 3 листопада, передає ORF.at.

За його словами, в результаті нападу загинули не менше трьох осіб – двоє чоловіків і одна жінка.

Він уточнив, що терорист, убитий у Відні, є радикальним прихильником ІГІЛ. Повідомляється, що на ньому був пояс з вибухівкою, але це був манекен. Він також використовував штурмову гвинтівку. Злочинець був "нейтралізований" о 20:09.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в центрі австрійської столиці 2 листопада трапилася серія атак зі стріляниною і вибухом. За даними поліції Відня, стрілянина почалася близько 20:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом). Офіційно підтверджена загибель трьох людей, також одного терориста ліквідовано. За словами мера Відня, всього постраждали 15 осіб