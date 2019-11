Поліція розігнала "жовті жилети" у Парижі сльозогінним газом: фото і відео

У Парижі (Франція) поліція застосувала сльозогінний газ для протидії протестувальникам, так званим "жовтим жилетам", які намагаються відродити свій рух у першу річницю протестів.

Як повідомляє Le Parisien, сутички, зокрема, сталися поблизу площі Італії, де демонстранти підпалили барикаду. Під охороною поліції пожежники погасили вогонь (щоб подивитися фото і відео, доскролльте докінця).

Крім того, група "жовтих жилетів" спробувала здійснити новий напад на паризьку кільцеву дорогу. Жандарми, що стежили за ними, запобігли цьому.

У Парижі опівдні було заарештовано 41 особу.

Tear gas: #GiletsJaunes protesters clash with police in Paris on the 1-year anniversary of the start of the yellow vest protest pic.twitter.com/aQHlRYM4jP