Поліція розігнала "жовті жилети" у Парижі сльозогінним газом: фото і відео

У Парижі (Франція) поліція застосувала сльозогінний газ для протидії протестувальникам, так званим "жовтим жилетам", які намагаються відродити свій рух у першу річницю протестів.

Як повідомляє Le Parisien, сутички, зокрема, сталися поблизу площі Італії, де демонстранти підпалили барикаду. Під охороною поліції пожежники погасили вогонь (щоб подивитися фото і відео, доскролльте докінця).

Крім того, група "жовтих жилетів" спробувала здійснити новий напад на паризьку кільцеву дорогу. Жандарми, що стежили за ними, запобігли цьому.

Поліція розігнала "жовті жилети" у Парижі сльозогінним газом Скріншот

У Парижі опівдні було заарештовано 41 особу.

Поліція розігнала "жовті жилети" в Парижі

Поліція розігнала "жовті жилети" в Парижі

Tear gas: #GiletsJaunes protesters clash with police in Paris on the 1-year anniversary of the start of the yellow vest protest pic.twitter.com/aQHlRYM4jP — Bloomberg TicToc (@tictoc) 16 ноября 2019 г.

🇫🇷 Los chalecos amarillos regresan a las calles de París para el primer cumple del movimiento. Pocos manifestantes, unos 3000, y 33 detenidos. Disturbios en el sur de París. Ojo al segundo 18, Oscar. pic.twitter.com/SgxIo4TRkq — Alejo Schapire🥕 (@aschapire) 16 ноября 2019 г.

Як писав OBOZREVATEL, протести проти підвищення цін на паливо почалися у Франції 17 листопада. Тоді по всій країні у протестних заходах взяли участь понад 120 тис. осіб. При цьому рейтинг президента Франції Еммануеля Макрона на тлі протестів впав до рекордно низького рівня – 25%.

Під час масових протестів "жовтих жилетів" у Парижі була пошкоджена Тріумфальна арка, яка є символом французької столиці. Протестуючі обписали спорудження написами "Макрона у відставку", "Жовті жилети святкують тріумф" і тому подібним.

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