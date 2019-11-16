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16 листопада • оновлено в 16:33
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Поліція розігнала "жовті жилети" у Парижі сльозогінним газом: фото і відео

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У Парижі (Франція) поліція застосувала сльозогінний газ для протидії протестувальникам, так званим "жовтим жилетам", які намагаються відродити свій рух у першу річницю протестів.

Як повідомляє Le Parisien, сутички, зокрема, сталися поблизу площі Італії, де демонстранти підпалили барикаду. Під охороною поліції пожежники погасили вогонь (щоб подивитися фото і відео, доскролльте докінця).

Крім того, група "жовтих жилетів" спробувала здійснити новий напад на паризьку кільцеву дорогу. Жандарми, що стежили за ними, запобігли цьому.

Поліція розігнала "жовті жилети" у Парижі сльозогінним газом

Поліція розігнала "жовті жилети" у Парижі сльозогінним газом

Скріншот

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Поліція розігнала "жовті жилети" в Парижі

Поліція розігнала "жовті жилети" в Парижі

Поліція розігнала "жовті жилети" в Парижі

Поліція розігнала "жовті жилети" в Парижі

Як писав OBOZREVATEL, протести проти підвищення цін на паливо почалися у Франції 17 листопада. Тоді по всій країні у протестних заходах взяли участь понад 120 тис. осіб. При цьому рейтинг президента Франції Еммануеля Макрона на тлі протестів впав до рекордно низького рівня – 25%.

Під час масових протестів "жовтих жилетів" у Парижі була пошкоджена Тріумфальна арка, яка є символом французької столиці. Протестуючі обписали спорудження написами "Макрона у відставку", "Жовті жилети святкують тріумф" і тому подібним.

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Автор
Гліб Іванов Гліб Іванов
Тема
Протести у Франції
Місце
Франція Париж
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ай-яй-яй, ведь там могут быть дети. Как это не демократично.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
А что неужели так можно? ))))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Получили пизд...лей путенские титушки.
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