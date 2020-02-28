Поліція Греції застосувала спецзасоби для стримування мігрантів з Туреччини, які хлинули після рішення Анкари перестати стримувати їх на тлі загострення військового конфлікту у Сирії.

Як повідомляє "Радіо Свобода", поліція застосувала сльозогінний газ (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).

Біженці на грецькому кордоні Скріншот відео radiosvoboda.org

Потік переселенців жваво зріс після того, як Туреччина вирішила, що не буде більше перешкоджати переміщенню сирійських біженців на територію країн Євросоюзу.

Таке рішення Анкара ухвалила на тлі загострення військового конфлікту в сирійській провінції Ідліб.

Біженці на грецькому кордоні Скріншот відео radiosvoboda.org

Біженці на грецькому кордоні Скріншот відео radiosvoboda.org

Біженці на грецькому кордоні Скріншот відео radiosvoboda.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті авіаудару в сирійській провінції Ідліб загинули 33 турецьких військових, а також цивільні. Удар був нанесений силами президента Сирії Башара Асада, які підтримує Росія. Анкара завдала потужної відповіді.

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