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6 квітня • оновлено в 20:37
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Поліція Філіппін застрелила порушника карантину

4.5т
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На Філіппінах поліція застрелила чоловіка, який напав на представників охорони здоров'я після прохання надягти медичну маску через загрозу коронавірусу.

Як передає Independent, інцидент стався на КПП в місті Насіпіт (провінція Агусан-дель-Норте). 63-річний чоловік був у нетверезому стані.

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"Медичний працівник його попередив, чоловік не носив маску. Але він розлютився і перейшов до образ. Потім напав на персонал з косою", – розповіли копи. Після цього їм довелося застосувати зброю.

Це перший випадок на Філіппінах, коли правоохоронці стріляли в людину за порушення правил карантину. При цьому президент країни Родріго Дутерте раніше вже пригрозив, що ігнорування обмежувальних заходів може загрожувати навіть розстрілом.

Станом на понеділок, 6 квітня, в країні зафіксовано понад 3,6 тисячі випадків COVID-19 і понад 160 смертей.

Коронавірус на Філіппінах

Коронавірус на Філіппінах

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 6 квітня посилюються карантинні заходи для запобігання поширенню коронавірусу. Відтепер в громадських місцях запроваджено обов'язковий "масочний режим", а на вулицю не можна виходити без документів.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Філіппіни
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