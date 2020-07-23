Поліція Чехії десятками затримує українців і відправляє в "табори заробітчан"

Громадян України, які незаконно потрапляють в країни ЄС, затримують за порушення міграційного законодавства, посиленого в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомили ТСН в посольстві України в Чехії, в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства "Балкова", "Бєла Єзова" та "Вишні Лготи" знаходиться щонайменше 170 українців. Вони були затримані, оскільки в'їхали в країну по біометрії без дозволу на проживання чи окремих видів чеських віз.

"Переважна більшість з них, за рекомендацією посольства, вже подали клопотання про добровільне повернення в Україну, яке повинно відбутися протягом найближчих двох тижнів", – йдеться в повідомленні.

До редакції видання написала українка Мар'яна, родичі якої 6 липня виїхали на заробітки в Чехію, де були нібито затримані поліцією Праги і зараз утримуються в таборі "Бела Езова". За словами жінки, представники українського консульства відмовилися допомагати громадянам України, а в таких чеських "таборах" нібито "утримують тисячі українців".

"Історія моїх рідних, які їхали в Чехію на заробітки, розпочалася 6 липня. Вони виїхали з України. На угорському кордоні їх без проблем пропустили. Вони мали при собі чеську позванку і тест на COVID-19. Але в Празі їх зупинила поліція і повезла в дільницю. Звідти їм дали право на один дзвінок. Так я дізналася, де вони знаходяться. 10 липня я знайшла своїх рідних в таборі "Бела Езова". Їх там утримують вже 9 днів. Ніхто не знає, коли їх відпустять. Там їм зробили тест (на коронавірус, – ред.) і він показав негативний результат. Кожен день їхнього перебування коштує 250 крон плюс тест до 2000 грн. При поверненні в Україну вони змушені будуть все оплатити", – зазначила Мар'яна.

Вона також додала, що так званий табір, де знаходяться її родичі, відвідував український консул, але допомоги нібито не надав.

"У Чеській Республіці є 4 таких табори, скоріше вони нагадують в'язниці, де у кожного своя камера і один телефонний апарат на всіх. Там тисячі українців, яким ніхто не допомагає. Мої рідні отримали депортацію, але все одно їх утримують. Ми найняли адвоката в допомогу. У ніяких новинах не показують незаконне утримання українців", – підкреслила жінка.

У свою чергу, в посольстві України запевнили, що тримають ситуацію на контролі і стежать за тим, щоб права громадян не порушували.

Більшості українців, які порушили міграційний режим Чехії, буде заборонений в'їзд в країни ЄС протягом 1 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські заробітчани в період карантину з березня по червень найбільше цікавилися вакансіями від роботодавців з Польщі, Чехії та Німеччини.

Польща з 1 липня скасувала обов'язковий 14-денний карантин для авіапасажирів, які прибувають з України.