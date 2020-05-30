Как пища для дальнейших рассуждений, чтобы вы не думали.

1. Судмедэкспертиза (предварительная) после вскрытия установила, что удушение коленом, как мы видели на видео, не являлось причиной смерти Флойда. По мнению врачей, Флойд был либо пьян, либо под наркотиком в момент ареста (ждём анализа от токсикологии), в соединении с его хроническим состоянием больного сердца + тяжёлый артериосклероз сосудов. И получается, что его задержание, даже таким образом являлось лишь триггером для его смерти, а не самой причиной смерти.

2. Уже радикально-левая общественность призывает не заострять внимание на результатах вскрытия – т.е. их основная карта, что его задушил или нарушил поступление кислорода полицейский насмерть, уже бита.

Протесты в США

Протесты в США

Протесты в США

3. Максимум теперь кейс против полицейского – это убийство 3й степени. Это если докажут, что его действия конкретно спровоцировали данный результат, в чём я не уверен. Если подтвердятся сильная доза наркотиков в погибшем, то тогда кейс против полицейского вообще рассыпается, до превышения своих полномочий и халатности, что приведёт к его полному увольнению и всё. Потому что под наркотиком человек не соображает, что делает и любое резкое изменение условий с ним, из состояния покоя, может привести к смерти, так как все его реакции за счёт наркотика повышаются в градусе. Типа если начать отжиматься в джиме, но перед этим кольнутся героином, то запросто от такого напряжения может наступить инфаркт.