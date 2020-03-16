Поліцейські заганяють людей додому: з'явилося показове відео карантину в Іспанії

У Мадриді, столиці Іспанії, де в зв'язку зі спалахом нового коронавірусу COVID-19 почався карантин та оголосили надзвичайний стан, поліцейські заганяють людей з вулиці додому.

Про це OBOZREVATEL розповіла українка, яка проживає у Мадриді, надіславши відповідне відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

На кадрах видно, як кілька представників поліції на майже порожній вулиці, звернулися до перехожого з вимогою повернутися додому. Чоловік при цьому пручався. Разом із тим, дехто з поліцейських був навіть без захисних масок.

Скріншот

"Навіть не зважаючи на те, що більшість людей сидить вдома і ніде не ходить, за цей тиждень кількість хворих зросла від 2000 до 9000, а смертей від 70 до 300 ... І це при тому, що все на карантині і більшість таки його намагається дотримуватись, а хто не хоче, то того просто змушують", – розповіла українка.

За її словами, у Мадриді у нічний час категорично заборонено виходити на вулиці, літають вертольоти та усе дезинфікують.

Нагадаємо, починаючи з 8 ранку понеділка, 15 березня, в Іспанії запроваджено карантинний режим. До цього діяв режим підвищеної готовності, пересування людей було обмежено, а на вулиці вивели поліцію.

Країна посідає друге місце в Європі після Італії за кількістю хворих і жертв COVID-19.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися фото "пустельного" центру Мадрида, де в зв'язку зі спалахом нового коронавірусу COVID-19 почався карантин.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!