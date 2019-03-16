"Поліцейське свавілля": у РФ вирішили рятувати російськомовних у ще одній країні

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заговорила про те, що у відомстві нібито стурбовані "тиском на російськомовних жителів Литви".

Вона стверджує, що їх дискримінація посилюється "в умовах антиросійської істерії", передає "ФАН".

"На цей раз ярлик "агента Кремля" намагаються наклеїти на авторитетного громадського діяча, голову Асоціації вчителів російських шкіл Литви, вчителя історії Еллу Канайте", — заявила Захарова.

Марія Захарова НТВ

На її думку, у Литві відбувається "поліцейське свавілля" щодо російськомовних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналістка Олена Риковцева заявила, що людей, які тривалий час проживають в Україні, але не володіють державною мовою, потрібно не жаліти, а лікувати як розумово відсталих.

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