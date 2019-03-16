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ПолітикаЕкономіка

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"Поліцейське свавілля": у РФ вирішили рятувати російськомовних у ще одній країні

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Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заговорила про те, що у відомстві нібито стурбовані "тиском на російськомовних жителів Литви".

Вона стверджує, що їх дискримінація посилюється "в умовах антиросійської істерії", передає "ФАН".

"На цей раз ярлик "агента Кремля" намагаються наклеїти на авторитетного громадського діяча, голову Асоціації вчителів російських шкіл Литви, вчителя історії Еллу Канайте", — заявила Захарова.

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Марія Захарова

НТВ

На її думку, у Литві відбувається "поліцейське свавілля" щодо російськомовних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналістка Олена Риковцева заявила, що людей, які тривалий час проживають в Україні, але не володіють державною мовою, потрібно не жаліти, а лікувати як розумово відсталих.

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Тема
Російська воєнна загроза
Особа
Марія Захарова
Місце
Росія
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Двое американских военных справили малую нужду на памятник Свободы в Риге. Это всё что нужно знать о свободе и независимости Прибалтики и еже с ними)))))))
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Trail Blóðug
Trail Blóðug
за президентською програмою "возвращєніє соотєчєствєнніков" з Прибалтики до срашки не виїхала ЖОДНА КОЦАПОПОТВОРА. з України ж з'їбало всього десь півтисячі бомжів
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2
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минин евген
минин евген
все дрюкают кацапов, везде их щимят и унижают. так а что непонятно? сруцкие свиньи заслужили такое отношение к себе своими ебонутыми выходками.
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