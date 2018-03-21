Політолог із США попередив про небезпечні провокації Кремля

Своїми діями Росія може спровокувати перетворення холодної війни із Заходом на гарячу.

Ситуація може розвиватися за ефектом доміно, - сказав "Обозревателю" американський політолог, директор міжнародної організації "Євразійська демократична ініціатива"Пітер Залмаєв.

"Я не хочу прогнозувати ядерну війну між США і Росією - це означатиме загибель всього людства. Але часто холодну війну супроводжують локальні гарячі війни, як це було в Афганістані, в Сирії, в Ємені", - зауважив він.

Новини Російський журналіст передбачив велику війну в Криму

За його словами, подібний сценарій - природний хід подій, коли одна зі сторін, що захоплена ескалацією напруги, організовує "провокації і збройні сутички".

У цьому контексті Залмаєв нагадав: "В останні три роки ми спостерігаємо постійні провокації російських винищувачів і підводних човнів біля берегів країн-членів НАТО, в їхньому повітряному просторі, в тому числі коли зіткнення вдавалося уникнути за лічені секунди".

"Слава богу, поки великої біди не трапилося, але політичні лідери країн-членів НАТО вже висловлювали побоювання, що це може призвести до непередбачуваних наслідків.

"Зрозуміло, що таким чином Путін намагається випробувати волю, вимірювати сили можливого противника. Я не виключаю, що це не більше ніж гра м'язами. Але якщо та ж Великобританія одного разу відповість на таку провокацію, як буде відповідати Путін? Хто може гарантувати, що не виникне ефект доміно, коли одна дія призводить до другої, друга - до третьої тощо?" - запитав експерт.

"Я не хочу нагнітати обстановку, я не бажаю такого розвитку подій, але такі ситуації мають місце усюди, вже не кажучи про те, що відбувається в Україні", - підкреслив він.

Як писав "Обозреватель", голова Стратегічного командування Збройних сил США генерал Джон Хайт заявив: США не мають засобів захисту, здатних протистояти російській і китайській гіперзвуковій зброї. Вони можуть протиставити лише "ударом відплати ядерної тріадою".