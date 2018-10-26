США розгублені: хто хотів усунути Обаму і Клінтонів

У США сталася масова спроба замаху на одних із найвпливовіших людей країни — з 22 по 24 жовтня вибухові пристрої були виявлені і перехоплені відразу у чотирьох місцях. Призначалися вони для фінансиста і одного з головних спонсорів Демократичної партії США Джорджа Сороса, екс-держсекретаря Хілларі Клінтон і 42-го президента США Білла Клінтона, екс-президента Барака Обами і колишнього директора ЦРУ Джона Бреннана.

Всі подробиці та причини приголомшливих подій дізнавався OBOZREVATEL.

Хроніка подій. Джордж Сорос

23 жовтня світу стало відомо про перший випадок замаху — вибуховий пристрій підклали в поштову скриньку будинку фінансиста і одного з головних спонсорів Демократичної партії США Джорджа Сороса. Правоохоронці отримали повідомлення про підозрілий пакет 22 жовтня приблизно о 15:45 за місцевим часом.

Предмет, схожий на вибухівку, виявив працівник резиденції, який викликав поліцію. Правоохоронці підірвали вибуховий пристрій у найближчій лісосмузі. На щастя самого Сороса на той час у будинку не було.

Білл та Хілларі Клінтон

Повідомлення про те, що в будинку екс-держсекретаря Хілларі Клінтон і 42-го президента США Білла Клінтона у передмісті Нью-Йорка знайшли вибуховий пристрій, з'явився 24 жовтня. Однак поліція повідомляє, що знахідку було виявлено пізно ввечері 23 жовтня.

Бомбу, відправлену Клінтонам, виявив працівник, який відповідає за сортування пошти. Він передав її працівникам спецслужб.

Згідно з першими оцінками, знайдений вибуховий пристрій схожий на той, що раніше знайшли у поштовій скриньці будинку Сороса.

Барак Обама

Пакет з вибуховим пристроєм, який призначався колишньому президенту Америки, був перехоплений працівниками секретної служби 24 жовтня. Бомба була відправлена поштою на адресу будинку Обами, який розташований у Вашингтоні.

За попередніми даними, вибухівка також схожа на ту, що раніше відправили Соросу і Клінтонам.

CNN та екс-директор ЦРУ Джон Бреннан

Евакуація будівлі Time Warner Фото: Twitter Еріка Левенсона

Того ж дня з'явилося повідомлення про знайдений підозрілий пакет у будівлі Time Warner на Манхеттені, в якому знаходиться офіс телеканалу CNN. Частина будівлі була евакуйована, а в поліції підтвердили, що в пакеті був вибуховий пристрій і якийсь білий порошок. Вибухотехніки вилучили пристрій і відправили його на експертизу.

Пізніше стало відомо, що посилка призначалася колишньому директору ЦРУ Джону Бреннану.

Також журналісти показали знімок вибухівки, який їм надали правоохоронці.

Це ще не все

Через посилки був евакуйований офіс конгресмена-демократа Деббі Вассерман-Шульц у Флориді. Там знайшли пакет, який призначався колишньому генпрокурору США Еріку Холдеру, а адреса конгресмена вказувалася як зворотня. Ще одна посилка була виявлена в будівлі у Сан-Дієго, де знаходиться офіс сенатора Камали Харріс і редакція газети San Diego Union-Tribune. Ще одну посилку перехопили у пункті перевірки пошти конгресу США у Меріленді, вона призначалася конгресмену-демократу Максін Вотерс.

Новини У США почалися терористичні атаки

Також ряд ЗМІ повідомив, що вибухівку надсилали і в Білий дім, але цю інформацію пізніше спростувала Секретна служба США.

Реакція американської влади

У Білому домі негайно засудили масові спроби замаху на сім'ю Клінтонів, колишнього президента Барака Обаму та інших політиків.

"Ці акти залякування огидні, і винний буде притягнутий до відповідальності згідно з законом. Секретна служба США та інші правоохоронні органи ведуть розслідування і вживатимуть усіх необхідних заходів для захисту кожного, кому загрожують ці боягузи", — заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс .

Також із промовою виступив і президент США Дональд Трамп, який заявив, що влада країни не пошкодує зусиль, аби притягти до відповідальності причетних до "огидних актів". Політичному насильству "не місце у Сполучених Штатах", додав Трамп.

"Ця кричуща поведінка огидна всьому, що ми вважаємо дорогим і святим для американців. Ми надзвичайно розгнівані, засмучені і невдоволені тим, що ми спостерігали сьогодні вранці. Ми в цьому розберемося", — заявив він.

The safety of the American People is my highest priority. I have just concluded a briefing with the FBI , Department of Justice, Department of Homeland Security, and the US Secret Service ... pic.twitter.com/nEUBcq4NOh — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 жовтня 2018 р.

З постраждалих вже встигла відреагувати Хілларі Клінтон. Колишній кандидат у президенти США подякувала працівникам Секретної служби і запевнила, що її сім'я у безпеці, а також що вона "раніше ніколи не була настільки зобов'язана пильності її працівників".

Новини У США намагалися підірвати мільярдера Сороса

Версії та причини того, що відбувається

Поки правоохоронними органами США не розголошуються деталі слідства, відомо лише, що всі вибухові пристрої були схожими, а головне — справжніми, проте хто і навіщо їх надсилав — невідомо. Залишається незрозумілим і те, як злочинці збиралися здетонувати вибухівку.

"Зараз ми можемо лише припускати. Наскільки я розумію, це відбувається на тлі виборчої кампанії у США, в листопаді будуть проміжні вибори до Конгресу, відповідно, це історія більше політична. І як ми бачимо, вона спрямована саме проти представників Демократичної партії, яку представляють як Клінтон, так і Обама", — висловив свою версію OBOZREVATEL міжнародник Андрій Каракуц.

За його словами, ці вибори багато в чому вирішальні, якщо Демократична партія отримає більшість у Конгресі, стане можливим навіть розпочати процедуру імпічменту чинного президента Америки Дональда Трампа.

Каракуц вважає, що якби пристрої спрацювали, це була б велика історія, яка могла б змінити хід голосування і забезпечити велику підтримку саме демократичним силам.

Однак він відкидає можливість того, що такі методи могли використовувати політичні опоненти демократів на виборах у США.

"Такі засоби можуть використовувати лише якісь радикальні рухи, і тут можуть бути які завгодно версії. В США такі методи політичної боротьби не можуть використовуватися. Це якийсь вплив ззовні, але з огляду на контекст, так, вплив ззовні, який може вплинути на хід голосування", — зазначив він.

Не виключає подібної версії і експерт-міжнародник Юлія Осмоловська.

"Ми навіть можемо почути і від адміністрації президента, що це можуть бути якісь брудні політичні ігри перед голосуванням, перед виборами, саме в інтересах демократів. Я не думаю, що в цих заходах безпосередньо звинувачуватимуть Демократичну партію, але принаймні можуть натякати, що це вигідно їм", — сказала вона у коментарі OBOZREVATEL.

На питання, чи могло це бути терористичним актом, міжнародник відповіла, що не є прихильником такої версії: "Якщо ми говоримо про це питання в плані тероризму, то зазвичай якась терористична організація бере на себе відповідальність за подібні дії. Поки ми не маємо такої інформації".

А ось американський політолог Пітер Залмаєв вважає, що Дональд Трамп цілком може звинувачувати демократичні сили в тому, що весь цей фарс був розіграний ними самими для покращення своїх позицій на проміжних виборах у листопаді.

"Не знаю, хто може виграти від повідомлень про бомби, надіслані Клінтонам, Обамі і CNN, але майже впевнений, що Трамп вкотре не зможе обмежитися офіційною заявою Білого дому про неприпустимість подібних спроб терактів. Не виключаю, що в найближчі дні з вуст президента ми почуємо чергову конспіративну теорію "на випередження": мовляв, демократи самі влаштували весь цей уявний поштовий тероризм, щоб заробити собі очки співчуття ("sympathy vote", як кажуть у Америці) і мобілізувати своїх виборців перед виборами", — написав він у своєму блозі в OBOZREVATEL.

Осмоловська ж зазначає, що обидві опонуючі партії можуть використовувати дану подію для того, щоб привернути увагу до проблеми тероризму і заявити про свої позиції в контексті непримиренності у боротьбі з тероризмом, засудження цих дій і анонсування якихось планів щодо посилення боротьби з тероризмом у США.

Більше того, це може призвести до співпраці Америки та Росії: "Це можливість тіснішої співпраці з країнами, які є досить ефективними в боротьбі з тероризмом, зокрема не виключаючи і РФ. Тим більше що це було одним з питань на порядку денному під час нещодавнього візиту пана Джона Болтона (радник президента США з національної безпеки, — Ред.) до Росії. І це є одним з питань, щодо яких сторони можуть домовлятися і демонструвати якісь позитивні приклади потенційної співпраці у майбутньому", – сказала міжнародник.