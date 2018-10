США розгублені: хто хотів усунути Обаму і Клінтонів

У США сталася масова спроба замаху на одних із найвпливовіших людей країни — з 22 по 24 жовтня вибухові пристрої були виявлені і перехоплені відразу у чотирьох місцях. Призначалися вони для фінансиста і одного з головних спонсорів Демократичної партії США Джорджа Сороса, екс-держсекретаря Хілларі Клінтон і 42-го президента США Білла Клінтона, екс-президента Барака Обами і колишнього директора ЦРУ Джона Бреннана.

23 жовтня світу стало відомо про перший випадок замаху — вибуховий пристрій підклали в поштову скриньку будинку фінансиста і одного з головних спонсорів Демократичної партії США Джорджа Сороса. Правоохоронці отримали повідомлення про підозрілий пакет 22 жовтня приблизно о 15:45 за місцевим часом.

Предмет, схожий на вибухівку, виявив працівник резиденції, який викликав поліцію. Правоохоронці підірвали вибуховий пристрій у найближчій лісосмузі. На щастя самого Сороса на той час у будинку не було.

Повідомлення про те, що в будинку екс-держсекретаря Хілларі Клінтон і 42-го президента США Білла Клінтона у передмісті Нью-Йорка знайшли вибуховий пристрій, з'явився 24 жовтня. Однак поліція повідомляє, що знахідку було виявлено пізно ввечері 23 жовтня.

Бомбу, відправлену Клінтонам, виявив працівник, який відповідає за сортування пошти. Він передав її працівникам спецслужб.

Згідно з першими оцінками, знайдений вибуховий пристрій схожий на той, що раніше знайшли у поштовій скриньці будинку Сороса.

Пакет з вибуховим пристроєм, який призначався колишньому президенту Америки, був перехоплений працівниками секретної служби 24 жовтня. Бомба була відправлена поштою на адресу будинку Обами, який розташований у Вашингтоні.

За попередніми даними, вибухівка також схожа на ту, що раніше відправили Соросу і Клінтонам.

Того ж дня з'явилося повідомлення про знайдений підозрілий пакет у будівлі Time Warner на Манхеттені, в якому знаходиться офіс телеканалу CNN. Частина будівлі була евакуйована, а в поліції підтвердили, що в пакеті був вибуховий пристрій і якийсь білий порошок. Вибухотехніки вилучили пристрій і відправили його на експертизу.

Пізніше стало відомо, що посилка призначалася колишньому директору ЦРУ Джону Бреннану.

Також журналісти показали знімок вибухівки, який їм надали правоохоронці.

Через посилки був евакуйований офіс конгресмена-демократа Деббі Вассерман-Шульц у Флориді. Там знайшли пакет, який призначався колишньому генпрокурору США Еріку Холдеру, а адреса конгресмена вказувалася як зворотня. Ще одна посилка була виявлена в будівлі у Сан-Дієго, де знаходиться офіс сенатора Камали Харріс і редакція газети San Diego Union-Tribune. Ще одну посилку перехопили у пункті перевірки пошти конгресу США у Меріленді, вона призначалася конгресмену-демократу Максін Вотерс.

Також ряд ЗМІ повідомив, що вибухівку надсилали і в Білий дім, але цю інформацію пізніше спростувала Секретна служба США.

У Білому домі негайно засудили масові спроби замаху на сім'ю Клінтонів, колишнього президента Барака Обаму та інших політиків.

"Ці акти залякування огидні, і винний буде притягнутий до відповідальності згідно з законом. Секретна служба США та інші правоохоронні органи ведуть розслідування і вживатимуть усіх необхідних заходів для захисту кожного, кому загрожують ці боягузи", — заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс .

Також із промовою виступив і президент США Дональд Трамп, який заявив, що влада країни не пошкодує зусиль, аби притягти до відповідальності причетних до "огидних актів". Політичному насильству "не місце у Сполучених Штатах", додав Трамп.

"Ця кричуща поведінка огидна всьому, що ми вважаємо дорогим і святим для американців. Ми надзвичайно розгнівані, засмучені і невдоволені тим, що ми спостерігали сьогодні вранці. Ми в цьому розберемося", — заявив він.

