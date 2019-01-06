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''Політична педофілія'': Путіна присоромили за цинічний піар на вмираючих дітях

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Президента Росії Володимира Путіна розкритикували за аморальну спробу пропіаритися на хворих дітях з Санкт-Петербурга в переддень Різдва.

Відео візиту глави РФ в дитячий хоспіс опублікував у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

Політичний піар викликав бурхливу реакцію в мережі: "Політична педофілія, як вона є", "Найкраще місце для PR — постраждалі в катастрофі, і діти-інваліди. Треба ж рейтинг піднімати!", "Підвищує рейтинг дивним способом", "Піар на горі", "Цинічно. Піар на хворих дітях. Жах".

Путін в хоспісі

Путін в хоспісі

twitter.com/Kremlinpool_RIA

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''Політична педофілія'': Путіна присоромили за цинічний піар на вмираючих дітях
''Політична педофілія'': Путіна присоромили за цинічний піар на вмираючих дітях
''Політична педофілія'': Путіна присоромили за цинічний піар на вмираючих дітях
''Політична педофілія'': Путіна присоромили за цинічний піар на вмираючих дітях

Були і захисники глави Кремля, які залишилися незадоволені критикою вчинку і зазначивши, що подібна акція — "це вогник надії на краще" для дітей.

Цікаво, що благодійний фонд, що допомагає дітям, був створений в Петербурзі в 2003 році за підтримки Російської православної церкви. Тому такий крок Путіна можна також розцінювати як підтримку РПЦ на тлі втрати Москвою впливу в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Twitter голосно обговорював ролик з маленькою дівчинкою-хокеїсткою, яка розсипалася в подяках Путіну і сказала, що він "погрів їй руки".

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Володимир Путін
Місце
РосіяСанкт-Петербург
Тег
Новини Росії
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Чего возбудились то приматы чубатые? или не довольны супрунихой? вакцин нет,лекарств,высоко технологических операций....зато пойдёте на запчасти как биомусор....ах да,Педрилло Мальдивский очень "любит"детей,200 убитых.
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Он Алекс
Он Алекс
Дегтяренко Светлана, ебланище ты пригожинское... просто ты мразота
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Цимельман Филя, ну то шо уже кацапня не отрицает, что путин-педофил, это уже нормуль...
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Ohremenko Andrey, Твоя дочь проститутка...у тебя нет дочери? так докажи обратное....
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
По кpайней меpе не в дыpявых носках и не даpит безногим футбольные мячи.
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Он Алекс
Он Алекс
Цимельман Филя, к средине лета, в разгар футбольных встреч в раске федераске, пойдут на подарки мячи и безногим
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