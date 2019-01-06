''Політична педофілія'': Путіна присоромили за цинічний піар на вмираючих дітях

Президента Росії Володимира Путіна розкритикували за аморальну спробу пропіаритися на хворих дітях з Санкт-Петербурга в переддень Різдва.

Відео візиту глави РФ в дитячий хоспіс опублікував у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

"Путін ?! - Так, здорово!": Володимир Путін приїхав в дитячий хоспіс у Санкт-Петербурзі pic.twitter.com/gGCSvRZSmH - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 6. Januar 2019

Політичний піар викликав бурхливу реакцію в мережі: "Політична педофілія, як вона є", "Найкраще місце для PR — постраждалі в катастрофі, і діти-інваліди. Треба ж рейтинг піднімати!", "Підвищує рейтинг дивним способом", "Піар на горі", "Цинічно. Піар на хворих дітях. Жах".

Путін в хоспісі twitter.com/Kremlinpool_RIA

Були і захисники глави Кремля, які залишилися незадоволені критикою вчинку і зазначивши, що подібна акція — "це вогник надії на краще" для дітей.

Цікаво, що благодійний фонд, що допомагає дітям, був створений в Петербурзі в 2003 році за підтримки Російської православної церкви. Тому такий крок Путіна можна також розцінювати як підтримку РПЦ на тлі втрати Москвою впливу в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Twitter голосно обговорював ролик з маленькою дівчинкою-хокеїсткою, яка розсипалася в подяках Путіну і сказала, що він "погрів їй руки".

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