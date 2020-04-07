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7 квітня • оновлено в 13:25
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Покупці розправилися з порушником карантину в магазині. Відео

4.6т
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У штаті Массачусетс (США) в магазині зупинили 65-річного покупця, який навмисно кашляв і плював в продукти.

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Про це повідомляє Daily Mail. На опублікованому відеозапису видно, що порушника до приїзду поліції утримували на підлозі троє чоловіків (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Вони говорили йому: "Не намагайся встати!"

Скріншот \

Скріншот \

18-річний Кайл Манн, який записав відео, сказав: "Я робив покупки в магазині, коли раптово повернув за ріг. Я бачив, як працівник магазину і чоловік кричали, а інші дивилися. Поки це відбувалося, я чув, як вони говорили про те, що він плює і кашляє на продукти", – зазначив хлопець.

Поліція доставила американця в лікарню для визначення коронавірусу, однак, за словами правоохоронців, симптомів COVID-19 у нього не спостерігалося.

За словами свідків, "надзвичайно агресивний" чоловік, який плювався на продукти і голосно кашляв, намагався вдарити працівника магазину, який втрутився в ситуацію.

Усі предмети, які могли бути забруднені, були викинуті персоналом, а територія була ретельно очищена і продезінфікована.

Відзначимо, що коронавірусом в Америці заразилися понад 360 тисяч людей, більше 10 тисяч померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Трамп продовжив до 30 квітня дію карантину в країні, оголошеного з метою протидії пандемії.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
США
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