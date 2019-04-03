"Поклав руку на стегно": кількість "жертв" гучного секс-скандалу з Байденом зросла

У США зросла кількість жінок, які звинуватили в аморальній поведінці ймовірного кандидата в президенти США від Демократичної партії, екс-віце-президента Джо Байдена.

Так, нові звинувачення прозвучали з боку 59-річної письменниці Ді Джей Хілл і від 22-річної Кейтлін Карусо, пише газета The New York Times. Зокрема, зазначено, що обидві жінки відчували дискомфорт через дії політика, передає "ТАСС".

Хілл заявила, що сім років тому Байден під час колективного фотографування "поклав руку їй на плече, після чого опустив на спину, чим змусив відчути себе дуже некомфортно". Інцидент стався у штаті Міннесота в ході заходу щодо збору коштів.

Джо Байден

Кейтлін Карусо стверджує, що під час заходу в Університеті штату Невада в Лас-Вегасі, присвяченому сексуальному насильству, Байден "поклав руку їй на стегно, незважаючи на те, що дівчина совалася на стільці, демонструючи дискомфорт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про подібні інциденти розповіли дві американки:

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