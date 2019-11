"Покінчіть з цим!" Трамп зробив жорстку заяву з приводу імпічменту

Президент США Дональд Трамп зажадав, щоб таємний інсайдер, який розкрив подробиці його скандальної розмови з Володимиром Зеленським, розсекретив своє ім'я.

Про це американський лідер написав в своєму Twitter. Трамп також упевнений, що ЗМІ, які співпрацюють з демократами, знають ім'я інфоматора, але не хочуть розкривати його особистість.

Відзначимо, що саме телефонна розмова голови Білого дому з президентом України 25 липня 2019 року стала причиною для початку процедури імпічменту Дональда Трампа.

"Інформатор... Повинен вийти вперед. Фейкові ЗМІ знають, хто він, але, будучи інструментом Демократичної партії, не хочуть розкривати його, тому що за це доведеться заплатити. Розкрийте інформатора і покладіть кінець обману з імпічментом", – написав Трамп в мережі.

The Whistleblower got it sooo wrong that HE must come forward. The Fake News Media knows who he is but, being an arm of the Democrat Party, do not want to reveal him because there would be hell to pay.

Reveal the Whistleblower and end the Impeachment Hoax!