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3 листопада • оновлено в 22:47
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"Покінчіть з цим!" Трамп зробив жорстку заяву з приводу імпічменту

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Президент США Дональд Трамп зажадав, щоб таємний інсайдер, який розкрив подробиці його скандальної розмови з Володимиром Зеленським, розсекретив своє ім'я.

Про це американський лідер написав в своєму Twitter. Трамп також упевнений, що ЗМІ, які співпрацюють з демократами, знають ім'я інфоматора, але не хочуть розкривати його особистість.

Відзначимо, що саме телефонна розмова голови Білого дому з президентом України 25 липня 2019 року стала причиною для початку процедури імпічменту Дональда Трампа.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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"Інформатор... Повинен вийти вперед. Фейкові ЗМІ знають, хто він, але, будучи інструментом Демократичної партії, не хочуть розкривати його, тому що за це доведеться заплатити. Розкрийте інформатора і покладіть кінець обману з імпічментом", – написав Трамп в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та привів до початку процедури імпічменту в американців.

  • Імпічмент Трампа підтримала його колишній опонент на виборах в 2016 році Гіларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".

  • Також колишній віцепрезидент Штатів Джо Байден відповів на скандал навколо Трампа і Зеленського.

  • Стало відомо, що Співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.

  • 23 жовтня конгресмени від Республіканської партії зірвали виступ представниці Пентагону, яка прийшла свідчити у справі про імпічмент. Розгорілася суперечка, яка переросла в зіткнення, довелося викликати поліцію.

  • Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у межах процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа.

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Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США Вашингтон
Теги
Імпічмент президента Twitter
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