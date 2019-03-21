Поки Росія причаїлася за рогом: журналіст вказав на небезпеку загострення відносин України і США

Через три роки розслідування про втручання Росії в американські вибори 2016 року, з'явилася нова резонансна інформація — Україна нібито намагалася допомогти виграти президентські перегони суперниці нинішнього глави Білого дому, кандидату від демократів Гілларі Клінтон. Це, а також скандал, що розгорівся навколо посольства США в Києві, може негативно відбитися на відносинах між обома країнами.

До такого висновку в статті для The Hill прийшов відомий американський журналіст-розслідувач Джон Соломон. Саме він 20 березня взяв інтерв'ю у генерального прокурора України Юрія Луценка.

Як відомо, Луценко в ефірі телеканалу Hill.TV заявив, що почав розслідування витоку фінансових документів глави передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта під час виборів у США. Він допустив, що правоохоронні органи України "злили" документи американцям навмисне, щоб допомогти Клінтон.

"Витік так званих файлів "чорної книги" в ЗМІ США викликав відставку Манафорта з кампанії Трампа і привів до одного з ключових звинувачень в розслідуванні змови з Росією, яке переслідувало Трампа протягом останніх двох з половиною років", – йдеться в матеріалі.

Соломон зазначив, що інтерв'ю Луценка показало тривожну динаміку. Так, посольство США і генпрокурор, якому Штати доручили боротися з корупцією в Україні, мають напружені відносини, йдеться в статті журналіста.

В інтерв'ю Луценко розповів, що посол США в Україні Марі Йованович передала йому список з прізвищами "недоторканних" людей в антикорупційних розслідуваннях, а також відмовилася співпрацювати в справі про незаконне присвоєння коштів фінансової допомоги США в Україні.

"Ми серйозно стурбовані цим розслідуванням, для якого ми не бачимо ніяких підстав", — йдеться в листі від співробітника посольства США в Києві Джорджа Кента, який Луценко надав The Hill.

Лист від співробітника посольства США в Києві Джорджа Кента The Hill

Лист від співробітника посольства США в Києві Джорджа Кента The Hill

Джон Соломон підкреслив, що це не перший скандал навколо посольства США в Києві. У 2018 році один із конгресменів США Піт Пітерс звернувся до держсекретаря Майку Помпео з проханням відкликати американського посла зі столиці України, так як вона несхвально відгукувалася про президента Дональда Трампа. "Посол неодноразово говорила в приватному порядку про виражала презирство до нинішньої адміністрації, що може стати підставою для її висилки з України", – відзначав американський політик.

Заява конгресмена Піта Пітерса The Hill

Соломон підкреслив, що такі натягнуті відносини між Україною і Штатами повинні отримати "перезавантаження".

"Така дисфункція не приносить користі жодній з країн, особливо коли Росія ховається за рогом, сподіваючись відновити свій вплив в колишній радянській республіці. Розслідування того, що відбувається в посольстві США в Києві, і чи намагалися в Україні вплинути на американські вибори в 2016 році , щоб допомогти Клінтон, є важливими кроками для перезавантаження цих ключових відносин", – акцентував американський журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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За фактом можливого втручання глави Національного антикорупційного бюро Артема Ситника в вибори президента США в 2016 році на користь кандидата Хілларі Клінтон, про який заявив народний депутат України Борислав Розенблат, відкрито кримінальне провадження.

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