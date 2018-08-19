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ПолітикаЕкономіка

Поки Путін їздить до Меркель: США задумали потужний удар проти газопроводу в обхід України

21.4тЧитати новину російською

США можуть ввести санкції, що пов'язані з будівництвом газопроводу "Північний потік-2" протягом декількох тижнів.

У Сполучених Штатів є пакет санкцій проти участі та фінансування проектів компаній, які можуть бути використані, щоб спробувати зупинити завершення будівництва газопроводу, пише The Wall Street Journal.

Нинішні і колишні чиновники США заявили, що такі санкції обговорювалися і можуть бути введені протягом декількох тижнів, хоча поки ніяких дій не було.

У той час як президент РФ Володимир Путін проводить переговори з канцлером ФРН Ангелою Меркель про будівництво газопроводу, США, які не беруть участі в переговорах, можуть вплинути на результат.

Путін і Меркель

kremlin.ru

Нагадаємо, трубопровід, був ключовим питанням у переговорах двох лідерів. Планується, що "Північний потік-2" буде направляти природний газ з Росії до Німеччини через Балтійське море.Проект розробляється російським державним монополістом "Газпром", а також європейськими компаніями Royal Dutch Shell PLC, Wintershall AG, Uniper SE, OMV AG і Engie SA.

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"Північний потік-2": партнери Росії визнали складності

Як повідомляв OBOZREVATEL , Меркель і Путін провели переговори 18 серпня. Лідери двох країн відхилилися від традиційного формату і виступили до офіційного обіду перед журналістами. "Разом з німецькими партнерами ми працюємо над новим газопроводом "Північний потік-2", який доповнить європейську газотранспортну систему, мінімізує ризики транзиту і забезпечить зростання споживання в Європі", - сказав Путін в спільній заяві для преси.

Особи
Володимир ПутінАнгела Меркель
Об'єкти
Північний потік - 2США
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Белоколос Татьяна
Белоколос Татьяна
При дaвлениe вышe 140/90 - срочно чиститe cосyды! Лyчший способ прочистить сосyды без врачей http://ua.maminforum.com
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Белоколос Татьяна
Белоколос Татьяна
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Жги, Трамп, жги!!! После тебя - хоть потоп))))) Долго еще последующим придется восстанавливать отношения с Европой и другими, всеми теми с кем Трамп разосрался. Надеюсь, хохлы понимают что весь сыр-бор вокруг потока - это не отстаивание интересов Хохлостана Америкой, а грубая конкурентная борьба на газовом рынке: Трамп хочет продавать свой дорогой сжиженый газ порциями, а Германия хочет получать непрерывный поток дешевого из России и не зависеть ни от прихотей американцев, ни от прихотей погоды (в океане зимой неслабо штормит, что влияет на сроки транзита)
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Данилов Андрей, ДА У АМЕРИКЕ СВАЯГО ГАЗА ХВАТИТЬ ЧТОБЫ ЯВРОПУ ОБЕСПЕЧИТЬ .А ДУРАКОВ КРЕМЛЕВСКИХ ПРОСТО ПОДВИНУТЬ .ЧЯГО НЕЯСНО ДЛЯ ВАС РУЗЗЗКИЕ ГЕГЕМОНЫ.ВЫ ПОЛУЧИТЕ ОТ ОСЛА УШЫ.И ОБЯЗАТЕЛЬНО ЦАЛУЙТЕ Х...А.ЕТО ВАШ ОПЕЗД.Л.ТИПА ВОВА МУРОМЕЦ.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Малахов Егор, не переживай, рюслик укрообразный. Мы тебя спасем из хохляццкага плена и тебе больше не придется лизать потные какляццкие яйца выслуживаясь своими постами.
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