Поки Путін їздить до Меркель: США задумали потужний удар проти газопроводу в обхід України

США можуть ввести санкції, що пов'язані з будівництвом газопроводу "Північний потік-2" протягом декількох тижнів.

У Сполучених Штатів є пакет санкцій проти участі та фінансування проектів компаній, які можуть бути використані, щоб спробувати зупинити завершення будівництва газопроводу, пише The Wall Street Journal.

Нинішні і колишні чиновники США заявили, що такі санкції обговорювалися і можуть бути введені протягом декількох тижнів, хоча поки ніяких дій не було.

У той час як президент РФ Володимир Путін проводить переговори з канцлером ФРН Ангелою Меркель про будівництво газопроводу, США, які не беруть участі в переговорах, можуть вплинути на результат.

Путін і Меркель kremlin.ru

Нагадаємо, трубопровід, був ключовим питанням у переговорах двох лідерів. Планується, що "Північний потік-2" буде направляти природний газ з Росії до Німеччини через Балтійське море.Проект розробляється російським державним монополістом "Газпром", а також європейськими компаніями Royal Dutch Shell PLC, Wintershall AG, Uniper SE, OMV AG і Engie SA.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Меркель і Путін провели переговори 18 серпня. Лідери двох країн відхилилися від традиційного формату і виступили до офіційного обіду перед журналістами. "Разом з німецькими партнерами ми працюємо над новим газопроводом "Північний потік-2", який доповнить європейську газотранспортну систему, мінімізує ризики транзиту і забезпечить зростання споживання в Європі", - сказав Путін в спільній заяві для преси.