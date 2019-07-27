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Поки ОМОН бив людей: з'ясувалося, де був Путін у день мітингу 27 липня

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Президент РФ Володимир Путін у суботу, 27 липня, занурився на батискафі на дно Фінської затоки, щоб оглянути затонулий в роки Другої світової війни російський підводний човен Щ-308 "Сьомга".

Це сталося біля узбережжя Ленінградської області. Як повідомляє ТАСС, таким чином Путін хоче вшанувати пам'ять загиблих на підводному човні моряків (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Уточнюється, що тривалість занурення на спусковому апараті C Explorer 3 – близько години. Апарат був опущений на глибину близько 50 метрів.

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Володимир Путін

Володимир Путін

ИноСМИ

Разом із російським главою на батискафі була присутня група водолазів, один з яких повинен був встановити на дні пам'ятну табличку.

Відомо, що до місця занурення Путіна супроводжували міністр оборони Росії Сергій Шойгу і головком ВМФ Микола Євменов.

Занурення Путіна 27 липня

Занурення Путіна 27 липня

spbdnevnik.ru

Занурення Путіна 27 липня

Занурення Путіна 27 липня

РІА Новини

Занурення Путіна 27 липня

Занурення Путіна 27 липня

Газета.Ру

Як писав OBOZREVATEL:

  • 27 липня в Москві почався масштабний мітинг із вимогою реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.

  • Станом на 16:00 суботи за різними даними поліція затримала від 295 до 389 осіб.

  • Силовики дуже жорстко відтісняли учасників протесту. Людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягали обличям по асфальту.

  • Президент РФ Володимир Путін поки ніяк не відреагував на те, що відбувалося.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
фотографии видео Новини Росії
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Быдлoта паРРашная! Факт остается фактом! ПутЕн - Писюнло! (с) А вы - скот одичалый!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Быдлoта паРРашная! Факт остается фактом - ПутЕн - Писюнло! А вы - скот одичалый! (с)
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
кот эти статьи пишет, у них хоть мало мальское образование есть?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
hunt andres, лизнул так лизнул, жополиз урожденный! А этот педик-Эдик с севера тебе кто? Начальник, небось? То то ты, противный, так хвостом виляешь, шавка помойная! (с)
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hunt andres
hunt andres
Северо-Запад Эдуард, Дык, коты и пишут:-))) Извини, прикольно вышла твоя описька:-)
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