Поки не проллється кров? В Іраку вивісили червоний прапор помсти. Відео

Після вбивства генерала елітного іранського спецпідрозділу "Аль-Кудс" Касема Сулеймані в іранському місті шиїтів Кум підняли Червоний прапор помсти над мечеттю Джамкаран.

Відео з місця було розміщено на YouTube 3 січня, на нього звернув увагу ліванський телеканал Al-Manar, пише Lenta.ru. Цей прапор позначає бажання помститися за вбивство Сулеймані та інших загиблих під час американського удару (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Іранські військові і чиновники вже неодноразово заявляли про помсту американцям за вбивство Сулеймані. Зокрема, 4 січня один з генералів розповів про 35 наявних цілі в США. До цього влада країни в листі генеральному секретарю і Радбезу ООН вказала, що Тегеран має право на самооборону, а постпред Ірану при ООН порівняв вбивство з оголошенням війни і пообіцяв діяти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп віддав наказ на вбивство іранського генерала Касема Сулеймані всупереч спірним даними розвідки. Розвідслужби прийшли до висновку, що атаки на американських військових, які, на думку Вашингтона, планував здійснити Сулеймані, можна було уникнути.

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